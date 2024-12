Michelle Salas sería la heredera mayoritaria de su bisabuela Silvia Pinal

Tras la muerte de la primera actriz Silvia Pinal, se dio a conocer que su testamento será abierto hasta dentro de unos meses, sin embargo, comenzó a circular la versión de que Michelle Salas es la heredera mayoritaria de la actriz, por lo que recibirá una gran fortuna del patrimonio que poseía la famosa.

Michelle Salas sería la principal beneficiaria de los bienes de Silvia Pinal, y se especula que recibirá una parte significativa de la herencia.

Uno de los mayores bienes de la actriz es su casa, situada en Jardines del Pedregal, uno de los lugares más exclusivos de la Ciudad de México; esta propiedad está valuada en 65 millones de pesos, sin embargo, esta lujosa residencia que tiene hasta piscina aún no tiene heredero. Además de su famoso retrato al óleo pintado por el maestro Diego Rivera.

El declaraciones al programa Hoy, el periodista Ernesto Buitrón comentó que la familia Pinal ha decidido esperar antes de abrir el testamento que contiene la última voluntad de la actriz.

“Les puedo confirmar que la familia, los tres hermanos, tomaron la decisión de no abrirlo por el momento y esperar algunos meses, para poder hacerlo. En este momento, lo que quieren hacer es iniciar el año con lo de la Fundación Silvia Pinal, que la presiden los tres, y el tema del testamento y la herencia es algo que pasa a segundo plano para ellos, porque esperarán varios meses, al menos en lo que los tres se sienten mejor”, afirmó el periodista que informó que los hijos de la actriz han dispuesto un nicho en una gruta debajo de su habitación para colocar sus cenizas.

Sylvia Pasquel declaró que el testamento no es un tema de preocupación para la familia. “El testamento se abrirá cuando se tenga que abrir, ahorita no nos preocupa ni estamos pendientes de eso, yo llevo toda mi vida trabajando, no necesito un peso de mi mamá".

En 2019, Silvia Pinal manifestó que repartiría sus bienes por partes iguales. “Mi testamento está hecho, todo está arreglado, nos vamos a quedar con lo mismo todas... ", dijo en aquella ocasión.

Por otro lado, la periodista Martha Figueroa sugirió que Michelle Salas podría ser la heredera mayoritaria debido a su estrecha relación con su bisabuela.

“Hay una versión de que su favorita siempre fue Michelle Salas y que a ella le tocaría la mayor parte de la herencia, que porque era la consentida de la bisabuela”, señaló la periodista en el programa matutino.

Michelle acaparó las miradas en el homenaje póstumo donde la dinastía Pinal, amigos y seguidores le dieron el último adiós a la actriz en Bellas Artes.

Cuando la modelo e influencer tomó la palabra expresó, “hoy te dejo ir, no con sufrimiento sino con gratitud. En cada decisión que tomo, en cada lucha que enfrento estarás tú, guiándome como siempre lo hiciste. Y cada vez que mire al cielo buscaré tu luz y tu voz diciéndome: ‘Pórtate bien, canija”.

De manera que la hija de Alejandra Guzmán supuestamente tendría un mayor porcentaje en el testamento de la primera actriz.