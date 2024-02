Minnie West rinde un emotivo homenaje a su mamá y anuncia su regreso a la actuación

Casi un año y medio después del fallecimiento de Amparo Serrano Espinosa, mejor conocida como Amparín Serrano, su primogénita, la modelo y actriz Minnie West le dedicó un conmovedor homenaje a su mamá en el anuncio de su regreso a la actuación.

Tras la pérdida de su madre, Minnie West pausó por una breve temporada su carrera profesional en el cine, ya que según sus palabras, necesitaba tiempo para procesar las cosas y reencontrar la paz que le arrebató haberse despedido de Amparín Serrano, quien murió en 2022.

El proceso de duelo que vivió Minnie West tras la muerte de su mamá

Transcurridos unos meses del lamentable deceso, Minnie, que actualmente tiene 30 años, comunicó que había tomado la decisión de recluirse por voluntad propia en un centro de rehabilitación psiquiátrico. Esto con el fin de poder sanar las heridas que la muerte de su madre le habían generado, pues la joven resultó considerablemente afectada por el suceso y en ese momento no se consideraba del todo capaz de poder enfrentar el duelo sola.

Minnie West volverá a la pantalla grande en 2024 Instagram @minniewest

A su salida, la joven actriz continuó su proceso de recuperación y aceptación, aprovechando diversos espacios y momentos para externar el profundo amor que guarda por quien le dio la vida y le brindó una vida llena de cariño. En este tiempo, aunque Minnie West ya había retomado paulatinamente parte de sus actividades profesionales, aún no volvía completamente a la actuación como actriz de cine.

Minnie West anuncia su reincorporación al mundo de la actuación y dedica un conmovedor mensaje a Amparín Serrano

Este año, Minnie West regresará de lleno a su faceta como actriz y participará en Loco x ella, película mexicana dirigida por Rodrigo Nava en la que compartirá créditos con Diego Klein y Cassandra Sánchez-Navarro.

West anunció su regreso a los rodajes mediante una publicación de Instagram, en la que dedicó un conmovedor mensaje a la diseñadora y aseguró que de hoy en adelante, todos sus personajes estarán dedicados a celebrar la vida de su mamá.

“Hoy me comprometo a honrar su memoria de la mejor manera que sé: a través de seguir haciendo lo que más me apasiona y también a ella, a través de mi actuación. Cada escena, cada palabra, cada personaje que interprete, será un tributo a su legado. Una expresión de gratitud, que es lo mínimo que puedo hacer para agradecerle todo lo que me enseñó y me dejó. Má, este es mi regalo para ti. Mi actuación, mi vida, todo lo que haga, todo es dedicado a ti”, escribió la joven, quien recibió calurosas palabras de apoyo por parte de colegas, amigos y fans.