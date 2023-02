Modelo de 19 años; la nueva novia de Leonardo DiCaprio

Es bien sabido el gusto que tiene el famoso actor de Hollywood Leonardo DiCaprio, ganador del Oscar por la película “El Renacido”, por las mujeres jóvenes, tanto así, que hay una teoría que sostiene que sus recientes novias no pasan de los 25 años.

Y es que hay una tendencia del actor, (repasando todo su historial amoroso), de las chicas con las que comparte sus más románticos momentos, y resulta que todas son muy guapas, modelos en su mayoría, y sobre todo, demasiado jóvenes, menores a 25 años, y al parecer la más reciente de sus parejas, no es la excepción.

Leonardo DiCaprio fue captado este martes acompañado de la modelo parisina Eden Polani, de tan solo 19 años, en la fiesta de presentación del nuevo EP de la cantante Ebony Riley. Durante el evento, se pudo ver al actor, de 48 años, sonriendo junto a la joven mientras parecían divertirse en el evento.

Es por eso que medios estadounidenses como el New York Post y Page Six fueron los primeros en lanzar la noticia y las imágenes de este nuevo “noviazgo” entre el actor y la modelo. Desde entonces, las redes sociales no han parado de comentar esta relación por la diferencia de edad, y la aparente ya manía del actor de salir con jovencitas.

Desde que era joven ha mostrado una larga lista de chicas menores que él, salió con Bridget Hall, cuando ella tenía 17 y él era tres años mayor. Le siguió Naomi Campbell, quien fue su pareja hasta los 24. Estuvo vinculado también con Kristen Zang, Amber Valletta y Eva Herzigova entre 1996 y 1998, ninguna superaba los 25. Más adelante el actor se enamoró de Gisele Bündchen. Tras cuatro años juntos, pusieron punto final a su relación.

Después estuvo seis años con Bar Rafaeli, una década menor que él, hasta que en 2011 confirmaron que seguirían rumbos distintos, hasta que tuvo una breve relación de cinco meses con Blake Lively, quien en ese momento tenía 23, mientras él cumplía sus 37. Un año más tarde, oficializó su noviazgo con Erin Heatherton, una modelo de Victoria’s Secret de 22 años. Pocos meses después, comenzó una relación con la modelo alemana Toni Garrn, de entonces 20 años. En 2015 conoció a Kelly Rohrbach, con quien duraría poco tiempo.

Entre sus últimas relaciones se encuentran Camila Morrone. También se le vinculó recientemente con la modelo Gigi Hadid, de 27 años, con quien habría roto el patrón de edad límite, sin embargo no se confirmó su noviazgo, pues se decía que ella no podía seguirle el ritmo. Este 2023 se le había relacionado con Victoria Lamas, hija del actor Lorenzo Lamas, de 23 años, tampoco sin confirmar nada con ella.

Eden Polani tiene 19 años y es una modelo profesional e influencer. Tiene más de 200,000 seguidores en Instagram, nació en París. Su mamá es francesa y su papá israelí. Hasta el momento no han confirmado nada oficialmente, sólo el tiempo lo dirá.