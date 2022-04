Montserrat Oliver nos platica cómo encontrar la belleza interna

¿CONSIDERAS QUE HOY TE CONOCES MEJOR QUE ANTES?

Yo creo que, entre más grande –y no solo porque ahora yo lo sea– me siento más segura y cómoda conmigo misma. Hoy me conozco, sé lo que quiero y lo que no. Sin duda, veo que tengo mucho más que ofrecer que cuando era más joven.

¿CÓMO HAS LOGRADO SENTIRTE CÓMODA EN TU PROPIO CUERPO?

Más que nada, es algo que llega con el tiempo y con la edad, pues vas aprendiendo, conociéndote y aceptándote. Vas sabiendo que lo que te hace ser feliz es ser tú misma y ser auténtica. Creo que cuando somos más chicas buscamos encajar y quedar bien con los demás. Siempre estamos buscando ser alguien quien no somos para que nos acepten, y pienso que hoy, lo mejor que podemos hacer es aceptarnos tal y como somos y que la gente que está a nuestro lado también lo haga, si no mejor que no esté.