Muere el hermano menor de Madonna tras luchar contra el cáncer

En redes sociales, la reina del pop Madonna, dio a conocer la triste noticia del fallecimiento de su hermano a quien despidió con un sentido mensaje.

A días de la muerte de quien fuera su madrastra y esposa de su padre, Joan Gustafson Ciccone, la famosa sufre otra pérdida.

“Mi hermano Christopher se ha ido. Él fue el ser humano más cercano a mí durante mucho tiempo. El baile era una especie de pegamento que nos mantuvo unidos. Descubrir el baile me salvó y también lo salvó a él. Mi profesor de ballet, también llamado Christopher, creó un espacio seguro para que mi hermano fuera gay, una palabra que no se hablaba ni siquiera se susurraba donde viviamos”.

“Los últimos años no han sido fáciles. No nos hablamos por un tiempo, pero cuando mi hermano se enfermó, nos encontramos de nuevo. Hice lo que pude por mantenerle vivo el mayor tiempo posible. Tenía mucho dolor al final. Una vez más, nos tomamos de la mano, cerramos los ojos y bailamos juntos. Estoy contenta de que no sufra más. Nunca habrá nadie él. Sé que estará bailando en algún lugar”.

En 2016, el hermano de Madonna se casó con Ray Thracker, un actor británico que estaba a su lado cuando murió. Christopher mantuvo un perfil bajo por años, aunque su talento y su relación con Madonna lo llevaron a colaborar con ella, desempeñandose como bailarín, diseñador y artista.

Ciccone estuvo involucrado en la carrera de su hermana en la década de los ochenta, apareciendo en videos como “Lucky Star”, y trabajando como director artístico de la Blond Ambition World Tour y como director de la The Girlie Show Tour. Por dos décadas estuvo al lado de su hermana, trabajando en coreografía, direccion y vestuario. También fue el diseñador de las casas de su hermana en Nueva York, Miami y Los Ángeles.

Ciccone comenzó su carrera como bailarín y coreógrafo, desempeñó un papel importante a inicios de la carrera de su hermana, actuando como su asesor creativo. Además dirigió varios videos musicales y giras. También se dedicó al diseño de interiores, calzado y muebles. Estudió danza en diferentes universidades de Western Michigan y Oakland antes de mudarse a Nueva York para trabajar con Madonna, en los últimos años regresó a Michigan para estar con su familia y su esposo.