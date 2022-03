“No he cometido delito alguno”, Luis de Llano rompe el silencio sobre Sasha Sokol

El productor Luis de Llano rompió el silencio para ofrecer una disculpa a la ex Timbiriche y asegura que no ha cometido ningún delito.

Mediante un comunicado que el productor Luis de Llano compartió en sus redes sociales, aseguró que no actuó de manera ilícita y niega que haya cometido abuso hacia la ex Timbiriche Sasha Sokol.

“En mi vida me he conducido siempre con la verdad, no he cometido delito alguno, ni tampoco he actuado de forma inmoral…”.

A casi un mes de que la cantante Sasha Sokol confesara que mantuvo una relación con Luis de Llano durante 4 años, cuando ella era menor de edad y el tenía 39 años, han surgido nuevas declaraciones del productor, quien niega las acusaciones que se han hecho sobre él en las últimas semanas.

De Llano, dijo que no actuó de mala manera y ofreció una disculpa a Sokol por el malestar que sus palabras pudieron haberle ocasionado cuando habló en entrevista con Yordi Rosado.

“Antes que nada, ofrezco una disculpa a Sasha Sokol, si ella sintió con mis comentarios alguna ofensa, y también por haber hecho pública información que atañe exclusivamente el ámbito privado de dos personas”

“Mi relación con Sasha Sokol siempre fue abierta y transparente por parte de ella y de su familia”, agregó.

Además, expresó que está preocupado por los comentarios negativos hacia su persona, desde que Sasha dio a conocer su versión de lo sucedido.

Sobre su relación

“En todo momento y bajo toda circunstancia nos brindamos recíprocamente respeto, compañía, empatía, amor y comprensión”.

“Aún después del fin de nuestra relación personal, continuamos trabajando por varios años en diversos proyectos musicales y televisivos. Hicimos cosas maravillosas, memorables y muy, muy exitosas, siempre con afecto y respeto el uno con el otro. Orgullosamente puedo afirmar que soy muy cercano a su familia, a su mamá y que hemos mantenido amistades en común a lo largo de los años. Por Sasha Sokol no tengo más que agradecimiento, admiración y respeto”.

Finalmente, agradeció el apoyo incondicional y el amor que ha recibido por parte de su esposa, sus hijas, hijos, colaboradores, familiares y amigos cercanos, quienes dice que son los que realmente lo conocen.

