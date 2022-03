Sasha Sokol denuncia abuso del productor Luis de Llano

La ex integrante de Timbririche, Sasha Sokol dijo que mantuvo una relación con el productor Luis de Llano cuando ella tenía 14 años de edad y él 39.

Fue a mediados de la década de 1980, cuando Sasha y Luis tuvieron un romance. La también actriz y compositora Sasha Sokol expresó en sus redes sociales que el productor, “abusa al manipular la verdad”, pues él recientemente dijo en una entrevista que fue una relación de “dos semanas”, contrario a la versión de Sasha, quien asegura que estuvieron juntos durante cuatro años.

Por este motivo, en el Día Internacional de la Mujer, Sasha alzó la voz para denunciar el abuso del que fue víctima.

“Luis de Ya No. Mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano. Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio”.

En tanto, Sokol afirmó que la relación entre ellos surgió cuando ella estaba en “Vaselina con Timbiriche y claramente era una niña”.

Además, dijo que cuando sus padres se enteraron hicieron todo lo posible por romper la relación.

“Mi familia se enteró y se volvieron locos y no era para menos. Luis casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad que mi mamá”, escribió en su publicación.

“Para intentar separarnos, mi mamá me sacó de Timbiriche mandándome a estudiar fuera del país. Abandonar al grupo fue la segunda pérdida”, agregó.

La cantante asegura que se trata de un “delito”, “durante toda nuestra relación yo fui menor de edad”, apuntó.

Posteriormente, Sokol reconoció que fue complicado terminar su relación con Luis, pues era un “hombre poderoso en la industria”, y en aquel tiempo era su productor y representante. “Yo tenía mucho miedo que al separarnos mi carrera se viera lastimada”, señaló.

“Le ofrezco disculpas a mi familia y a Alejandro, mi pareja, por ponerlos nuevamente en una situación así de incómoda. Hablar de esto me hace sentir una enorme vergüenza. Durante décadas quise creer que no mencionarlo haría que desapareciera. Estaba equivocada. Si existiera algún tipo de paz detrás de compartir esta historia personal tan dolorosa, es la de darle fuerza a otras mujeres para que alcen la voz si viven en alguna situación de abuso. No pienso hablar más de este tema. ¿Por qué hablo de esto ahora? Porque Luis de Ya No”, finalizó.

Luis de Llano sobre Sasha

Por su parte, el productor admitió que tuvo una relación con Sasha, en entrevista con Yordi Rosado expresó, “No hay historia que contarte. Yo un día me enamoré de Sasha y me mandó a la goma en dos semanas”.

“Hay un enamoramiento que digamos que es platónico, profesional, de trabajo, ¿por qué?, porque yo le producía sus discos, entonces ahí no hay una historia que contar, cuando me preguntan digo ‘no, ahí no hay nada qué contar, fue muy simple”, reveló.

Sin embargo, reconoció que se enamoró de ella y sostuvieron un amorío. “Tuve un momento en que convivimos mucho y estuve muy enamorado de ella, y un día me dijo nada que ver, y nada que ver y se acabó”.

Por otro lado, aseguró que la madre de la actriz tenía conocimiento. “La mamá era tan inteligente, tan alivianada que obviamente dijo- “Oye no quiero que esté en tu casa más”, y dejó de venir a mi casa y también el día que Sasha se desencantó con ese momento pues cambió nuestra relación completamente”.

“Yo no sé si se enamoró de mí o no, pero yo sí estaba enamorado un rato así, pero obviamente uno va enamorándose en la vida de mucha gente… “, agregó.