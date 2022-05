Christian Nodal filtra mensajes de Belinda donde le habría pedido dinero

El cantante Christian Nodal compartió en sus redes sociales una conversación que habría tenido con su ex pareja Belinda en la que le pide apoyo económico y asegura que le ha “destruido la vida entera”.

El intérprete Christian Nodal compartió una presunta conversación que sostuvo con Belinda en medio de la ruptura de su compromiso. Esta publicación surge después de que la mamá de la también actriz le dio “me gusta”, a un comentario de un internauta que calificó al cantante como “naco”.

Habría sido por esta razón que el intérprete de “Adiós amor”, evidenció los mensajes en los que la actriz le habría pedido dinero al cantante para arreglarse los dientes.

Toda la situación partió desde que una usuaria de Twitter viralizó la captura de un comentario que hizo la mamá de Belinda y etiquetó a Nodal en dicha publicación. “El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”, escribió Schüll.

Horas más tarde, el cantante envió un contundente mensaje a la familia de la intérprete de “Dopamina”, y pidió que dejaran de hablar de él y de su pasado con Belinda.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo”, respondió al tweet.

— NODAL (@elnodal) May 18, 2022

En tanto, Nodal reaccionó de la manera más inesperada y reveló la supuesta conversación que habría tenido con la cantante -mientras estaban comprometidos-, en la que le pide apoyar a sus papás y una suma de dinero para su reparación dental.

En las capturas se lee, “Amor. Crees que me pueda arregla los dientes esta semana? O sea no te va a llegar algo de dinero esta semana? Aparte de lo de mis papás? Para que me los pueda arreglar?.

En otro mensaje, la actriz habría escrito que se arrepiente del dolor que le dejó su compromiso y le habría dicho que no pensaba continuar con su relación. “Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera que es lo único que te importa”.

“Y ya no voy a seguir así ni con tu gente. Ni con nada, sabía que esto iba a pasar. Sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida”, habría escrito la famosa.