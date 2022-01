Nora González, la cantante que trae la música ranchera en las venas

Nora González, es la promesa de la música regional mexicana, fue nominada a dos premios en los pasados Latin Grammy 2021 por su álbum que incluye colaboraciones con artistas como Lupita Infante y Vicente Fernández Jr.

Por Diana Laura Sánchez

La pasión de Nora por la música ranchera viene de familia, desde que era una niña creció escuchando banda, mariachi y norteño. Y desde entonces, decidió iniciar su camino en la música regional mexicana para cumplir sus sueños. “Escoger el género fue lo más natural y honesto de mi parte, creo que si vas a ofrecer un proyecto a la gente, lo mejor que puedes hacer es hacerlo del corazón y con honestidad”, comenta.

El ser una mujer mariachi representa para ella una enorme responsabilidad, ya que no solo es un proyecto musical, sino la representación de nuestra música, nuestro país, y lo que representa en todo el mundo.

“Mi mayor sueño es poder sentirme plena, acompañada, feliz con mi familia y teniendo la música siempre en mi vida”.

El año pasado, estuvo nominada a dos premios Latin GRAMMY 2021 como “Mejor Álbum de Música Ranchera / Mariachi” y “Mejor Canción Regional Mexicana”.

Con el álbum “#CharraMillennial”, fue nominada (siendo la única mujer en la categoría) a Mejor Álbum de Música Ranchera / Mariachi.

#CharraMillennial es su primer álbum en el que colabora con talentosos artistas como Lupita Infante, Flor De Toloache, El Bebeto, Vicente Fernández Jr, Bertin Osborne y Marina Carmona. Además, cuenta con una canción de mariachi en inglés, una original de José Alfredo Jiménez, y una completamente acapella con la voz desnuda.

Con “Cicatrices”, fue nominada a Mejor Canción Regional Mexicana, a dueto con Lupita Infante (nieta de Pedro Infante) y compuesta por Pepe Portilla.

Para la artista, fue toda una experiencia cantar junto a la nieta de Pedro Infante. “Lupita es una gran artista y querida amiga. Fue una gran experiencia, la verdad es que todo fue pandemico. El video lo grabamos con nuestros celulares, Lupita en LA y yo en CDMX, con una sabana negra atrás de fondo. Fue muy padre explorar y desarrollar la creatividad a costa de la carencia y restricciones por la pandemia. Además esta canción, fue hecha como un proyecto escolar cuando estudiaba en Berklee College of Music. Nunca pensamos que quedaría nominada años después a los Latin Grammys”.

Por otro lado, tuvo la oportunidad de grabar una canción inédita de José Alfredo Jiménez en coautoría con Chucho Rincón (sus producciones han ganado 5 premios Grammy y 9 premios Grammy Latinos). Grabada a dueto con el cantante español Bertín Osborne, además de haber sido portada en 10 playlists oficiales de una reconocida plataforma.

Su otra pasión: la moda

Nora también ama la moda, los trajes de gala de charro que usa, representan un trabajo extraordinario y una obra de arte. Hoy en día, la artista tiene la oportunidad de combinar sus dos pasiones: la música y la moda, las cuales considera que van muy de la mano para agregar modernidad y frescura a su proyecto.

“Me encanta la moda, los trajes de charro son una obra de arte y una verdadera joya, muchos de mis trajes los tengo desde hace mucho porque los usaba para los eventos de mi familia en Chihuahua. El traje “#CharraMillennial” lo hice junto a un diseñador que se llama González Lugo, incorporando el fashion y la moda mexicana de una manera elegante y fresca”, platica.

Acerca de Nora

Originaria de Parral, Chihuahua. Nora es la primera artista apoyada por el Instituto Mexicano del Mariachi. Egresada de la mejor universidad de música en el mundo, Berklee College of Music y del conservatorio Interlochen Center For The Arts.

Nora González, ha sido la voz oficial de la Embajada de México en Boston. Se ha presentado ante Bill Clinton, Felipe Calderón, el Gobernador de Massachusetts, de Chihuahua, de Nayarit, el Embajador de Francia y también ha colaborado famosas marcas.

Se ha presentado en festivales de talla internacional como el STARLITE en Marbella, España, International Folk Festival en Boston y en lugares como el Lunario Del Auditorio Nacional en la Ciudad De México.