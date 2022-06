Christian Nodal vuelve a sorprender con nuevo look, así se ve ahora

El cantante Christian Nodal le dijo adiós al polémico look con el que fue comparado con J Balvin.

El intérprete de “Botella tras botella”, Christian Nodal se despidió de su anterior look con el que causó revuelo e inició un “conflicto” con J Balvin, después de que el cantante publicó una fotografía donde hizo la comparación de su aspecto físico con el de Nodal.

El color de su cabello era completamente rubio con unas flores de colores, el cual ahora cambió por un tono morado. Incluso el cantante fue quien mostró el proceso de su nuevo look mediante sus historias de Instagram y así, compartió ante sus miles de seguidores que luce un nuevo tono en su cabello para evitar seguir siendo comparado.

Por otro lado, después de que Nodal expresó en sus historias de Instagram que no le pareció la “broma” de mal gusto que hizo J Balvin sobre él, y ante las críticas de los internautas que señalaban que estaba “exagerando”, Nodal decidió pedirle disculpas ya que incluso le compuso una canción dedicada para él. “Estuve unos días encerrado en Hermosillo, Sonora, en mis tierras, haciendo una canción. Me arrepentí y me arrepiento. Ya no hay manera de pararla, va a salir”, anunció.

Por su parte, Balvin aceptó las disculpas y dijo que no es nadie para juzgarlo y que estaba pasando un mal momento. “Me pidió disculpas públicas y públicamente también yo lo hago. Un caballero en hacer lo que hizo y respeto eso más que nadie y que no mintió…”.

“Hice mi chiste sin mala intención y entiendo su punto de vista”, concluyó.

