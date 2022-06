J Balvin se burla del look de Nodal y él responde: “yo sí tengo talento”

Christian Nodal se “defiende” de la “broma” que hizo J Balvin sobre su nuevo aspecto físico.

Los cantantes Christian Nodal y J Balvin se han convertido en tendencia ya que están envueltos en una polémica después de que el colombiano hizo una “broma” sobre el nuevo look del intérprete de “Botella tras botella”.

En las redes sociales, los internautas comenzaron a comparar la apariencia de Nodal y el artista urbano, por lo que J Balvin publicó una fotografía de él y otra de Nodal aparentemente con un look parecido y escribió, “encuentra las diferencias”, junto a unos emojis riendo.

Tras esto, Nodal subió una fotografía en sus historias de Instagram en la que escribió, “la diferencia es que yo sí tengo talento, carnal, y puedo cantar orgullosamente mis composiciones dónde sea, cuándo sea con orgullo. Y que la foto la elegiste tú y la mía la subió la prensa”.

Posteriormente, en un clip se observa a Nodal silbando al ritmo de “Esto lo hago pa’divertirme”, sobre la canción de Residente en la que el puertorriqueño criticó fuertemente al colombiano diciendo que solo era famoso, no tenía talento y que no componía ni escribía sus canciones.

Por lo que Nodal subió una foto diciendo: “lo siento, yo también amanecí bromista”, después de que J Balvin escribiera antes lo mismo.

Como era de esperarse, llegó la respuesta de J Balvin con un video en el que dice que él siempre llega a sus conciertos- puesto que Nodal llegó con retraso a una reciente presentación- y aseguró que la foto se “Be linda”, haciendo referencia a la ex de Christian, además usó un filtro que hacía parecer que tenía un tatuaje que dice, “Belinda”.

Y nuevamente se comenzaron a calentar los ánimos y al parecer lo que comenzó como una broma de mal gusto de J Balvin se está convirtiendo en un conflicto, puesto que Nodal expresó su sentir mediante sus historias de Instagram en las que aseguró que Balvin se estaba burlando de él.

“Miren, mi gente, este compa no amaneció bromista, amaneció sin tomarse sus pastillas porque no es nada coherente que el cab.. tiene un documental hablando de la paz, la salud mental, de vibras y energías, pero en su cuenta que tiene millones y millones de seguidores sube una foto para que hagan burla de mí donde claramente ( y todo el mundo lo sabe) me estoy levantando de una mier… muy fea que viví”, expresó Nodal.

“Eres un referente de todo lo que está mal en esta industria, ¿quieres burlarte? ¿hacer reír a la gente? simplemente canta en un en vivo en tu Instagram, carnal. No subas cosas mías, de gente que no conoces”, agregó.