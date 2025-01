Otro exempleado del hotel donde murió Liam Payne se entregó a las autoridades: de quién se trata

A casi tres meses de la muerte de Liam Payne la investigación continúa, y esta semana se dio a conocer que un ex empleado del hotel donde murió el cantante se entregó a las autoridades.

Se trata de Ezequiel David Pereyra, un ex trabajador del hotel CasaSur Palermo de Buenos Aires, Argentina, lugar donde el cantante de 31 años cayó desde un balcón en el tercer piso el pasado 16 de octubre.

El joven de 21 años es el segundo detenido en relación con el trágico deceso del ex One Direction y su arresto ocurre una semana después de la captura de Braian Paiz, un ex camarero de un lujoso restaurante en Puerto Madero a quien Liam Payne conoció durante su visita a dicho lugar.

¿De qué acusan a Ezequiel David Pereyra?

De acuerdo con el expediente judicial de Ezequiel David Pereyra, citado por el diario argentino La Nación, se le atribuye haber entregado cocaína en dos ocasiones: la primera el 15 de octubre del 2024 a las 3:25 am, y la segunda, el 16 de octubre de 2024 entre las 15:00 y las 16 horas.

Dicha sustancia habría sido entregada con el fin de que Liam Payne la consumiera durante su estadía en el hotel de Buenos Aires.

Los fiscales argentinos le informaron a TMZ que el joven negoció su entrega a través de su abogado la noche del 6 de enero, Después, la policía se dirigió a su casa y lo arrestó.

Ezequiel David Pereyra había estado prófugo desde el inicio de las investigaciones.

Tanto él, como Braian Paiz de 24 años, fueron procesados con prisión preventiva el 27 de diciembre. Además, la magistrada les impuso una multa de 5 mil pesos argentinos y los citó a presentarse en un lapso de 24 horas. Al no aparecer, se ordenó la detención.

También se reportó que el joven de 21 años estaba bajo presión debido a que las autoridades allanaron su casa el pasado 3 de enero. También su lugar de trabajo y otras direcciones residenciales fueron vigiladas, por lo que finalmente decidió entregarse.

De ser declarado culpable, Ezequiel David Pereyra podría enfrentar una pena de entre 4 y 15 años de prisión.

Hasta el momento, se declara inocente y asegura que no incurrió en ningún delito.

Liam Payne Instagram @liampayne

Los otros sospechosos en el caso de Liam Payne

La investigación ha arrojado otros tres sospechosos: Roger Nores, quien aseguró que era el mánager de Liam Payne, se le imputa el delito de abandono de persona.

Gilda Martín, gerente del hotel CasaSur, y Esteban Reynaldo Grassi, jefe de recepción, son señalados como presuntos responsables de homicidio culposo, delito que establece una pena de entre 1 y 5 años.