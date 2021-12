Pablo Álvarez presenta la temporada de Morante de la Puebla en México

La empresa PalToro México que dirige el joven empresario Pablo Álvarez Saiz “Palillo”, presentó en el Hotel Presidente Intercontinental, la temporada del maestro Morante de la Puebla en los festejos taurinos a celebrarse en diferentes cosos de México en enero de 2022.

Por Redacción CARAS

La presentación fue dirigida por el periodista Heriberto Murrieta quien dio la bienvenida a la prensa, ganaderos, aficionados y personalidades del medio.

MORANTE DE LA PUEBLA EN MÉXICO

Heriberto Murrieta dio una breve semblanza de Morante, y señaló, “Es una buena noticia la llegada de Morante de la Puebla a México, viene de hacer una brillante temporada española, después del cierre forzado por la pandemia, lidiando toros de los más variados encastes…”.

“El torero sevillano ha tenido una estrecha relación con México, no todos los toreros españoles se han podido acoplar a la embestida lenta y acompasada del toro mexicano, pero Morante, no solo lo ha entendido, si no se ha compenetrado con el, gracias a su extraordinaria sensibilidad y su particular ritmo interior”, agregó.

Pablo Álvarez Palillo, señaló, “ Agradezco la presencia del maestro José Antonio Morante de la Puebla. Es para mí un honor volver a estar aquí para convocar a la afición a regresar y asistir a las plaza de toros, acudir de manera especial a festejos que son todo un acontecimiento, después de dos años de pandemia que nos ha afectado, es momento de mostrar la resistencia que nos caracteriza a nosotros los taurinos, de no permitir ser derrotados por factores externos, sino de defender nuestra fiesta con mayor resistencia, es por eso que la responsabilidad como empresario, como ganadero, como torero es la de mostrar que la fiesta está viva que el interés existe en las nuevas generaciones”.

CARTELES

Los tres carteles en los que actuará Morante de la Puebla se componen de la siguiente manera:

Viernes 14 de enero a las 20:30 hrs. en la plaza de toros Provincia Juriquilla, en un mano a mano con Joselito Adame con toros de Barralva.

Sábado 15 de enero a las 17:00 hrs. en la Monumental “El Paseo-Fermín Rivera” de San Luis Potosí, alternando con el rejoneador Jorge Hernández Gárate y con Octavio García “El Payo”, toros de La Punta.

Domingo 16 de enero en la Plaza de Toros Jorge “El Ranchero Aguilar de Tlaxcala, alternando con Uriel Moreno “El Zapata” y Sergio Flores ante ejemplares de seis ganaderías tlaxcaltecas, Rancho Seco, Montecristo, García Méndez, De Haro, Reyes Huerta y La Joya.

Finalmente, Morante de la Puebla dijo, “Ojalá tengamos suerte, que los toros nos ayuden a poder disfrutar. Yo lo hago con mucho gusto, soy uno más que pongo mi granito de arena por engrandecer, las raíces, las tradiciones, por el orgullo de un pueblo que sigue creyendo en eso. Por lo tanto para mí sería, reafirmar que lo que soñé de niño, ahora aspiro a más y lo que nunca debe de faltar es la ilusión, esa que ha puesto “Palillo” y la ilusión que he puesto yo”.