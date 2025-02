Paola Rojas revela las causas de su reciente angustia y cómo hizo para superarla

Paola Rojas tomó sus redes sociales para darle un poderoso mensaje y consejo a sus seguidores sobre las segundas oportunidades y cómo fue que ella superó la angustia por no cumplir sus objetivos.

El pasado 2 de febrero, la periodista hizo una transmisión en vivo, donde se sinceró con sus seguidores sobre el estrés que le ocasionó no haber arrancado el año cumpliendo sus propósitos de Año Nuevo.

Reveló que una serie de situaciones le complicaron el proceso de iniciar el 2025 con sus metas, lo que le generó mucho estrés y culpabilidad, sin embargo, algo muy simple la ayudó a superarlo: el Año Nuevo Chino.

“Es algo muy simple, pero no saben lo potente que me ha resultado”. dijo en su video.

La angustia de Paola Rojas

“Seguramente ustedes, cuando empieza el año, tienen los propósitos de Año Nuevo, yo también. Entonces arranqué enero con esta lista de metas que quería cumplir con respecto a mi disciplina, al cuidado de mi cuerpo, de mi alimentación, entrenar y también otras cosas que tienen que ver con meditación…”, comenzó en el en vivo.

“Entonces arranqué enero con todo ese ímpetu de principio de año y luego la realidad se me fue estampando en la cara”. Explicó que fue complicado empezar con sus objetivos pues, aunque ya había empezado el año, sus hijos y otros seres cercanos seguían de vacaciones, “todo sin rutina y sin disciplina”.

Además, a principios de año tuvo que irse a Los Ángeles a cubrir el tema de los incendios, sin embargo, aunque agradece esta oportunidad, señala que eso le movió la agenda y seguía sin poder iniciar con sus objetivos de año

“Y entonces de pronto me vino este rollo como de angustia y de desánimo, pues (pensé) ‘ya es la tercer semana de enero y yo nada más no arranco y soy un desorden y no estoy cumpliendo mis objetivos…’ y bueno, me dio como este bajón, pero ya me conocen y yo no me quedo en el bajón, no soy de las que tiran la toalla”, añadió.

La solución de Paola Rojas para cumplir sus propósitos de Año Nuevo

“Algo que empezó como un juego, como broma, se convirtió en la herramienta para reprogramarme”, se sinceró la presentadora.

“Es una bobada, pero me funcionó y por eso se los comparto: el Año Nuevo Chino. El calendario gregoriano no me funcionó muy bien porque hubo cosas imprevistas pero dije ‘aquí viene otro Año Nuevo’ y elegí verlo como una segunda oportunidad y dije ‘venga, aquí arranco con mis objetivos… que además coincidió con un nuevo mes”.

Paola Rojas aseguró que esta celebración le permitió darse la oportunidad de empezar de cero, verlo como un nuevo comienzo, sin remordimientos.

“Me permitió reiniciar, como resetearme, como reprogramarme, que es algo que podemos hacer todos, si siempre damos una segunda oportunidad, por qué no nos la vamos a dar a nosotros”.

Añadió que debemos ser constantes y disciplinados con lo que deseamos, pero no desde la angustia y la tristeza, sino desde el amor de lograr lo que queremos, de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos y encontrar cualquier fecha en el calendario para cumplir lo que nos hemos propuesto.

“Es encontrar un pretexto en el calendario para darte una nueva oportunidad y sobre todo, mi principal consejo es que si te propones algo, que lo sostengas… que esa persistencia y que esa constancia las encuentres desde el amor a ti”.

¿Cuándo fue el Año Nuevo Chino?

El Año Nuevo chino, también conocido como Año Nuevo Lunar, inició el 29 de enero de 2025 y terminará el 26 de febrero de 2026.

No tiene una fecha fija en el calendario, se otorga con base al surgimiento de la segunda luna nueva luego de finalizar el solsticio de invierno, por eso tiene variaciones.

El 2024 fue el año del dragón, uno de los 12 animales del zodiaco chino y cada uno de ellos tiene un significado especial. Este 2025 es el año de la serpiente de madera, y es la primera vez desde hace 60 años que este animal coincide con este elemento.