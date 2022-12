Paulina Goto y Rodrigo Saval nos cuentan los detalles de su próxima boda

En entrevista exclusiva, Paulina Goto y Rodrigo Saval, revelan a CARAS México los detalles de su compromiso, así como sus planes a futuro.

Con una sincera entrevista, la pareja conformada por Paulina Goto y Rodrigo Saval comenzó el primer posado juntos para una publicación, en la que, además de demostrar lo mucho que se conocen y se quieren, nos contaron todo acerca de su compromiso y sus planes a futuro.

¿Cómo y cuándo supieron que eran el uno para el otro?

R.S. Fue después de pasar una noche divertida en la boda, cuando empezamos a platicar y algo que me encantó fue que, más allá de las costumbres sociales de hacer esperar a los demás, nosotros nos dejamos llevar y la verdad es que estuvo muy padre. Nos encantamos y los dos fuimos evidentes ante ese sentimiento. También, con el tiempo y al conocernos bien, confirmé que era el amor de mi vida y que quería pasar el resto de mi vida a su lado.

P.G. Para mí, esa noche también fue muy especial. Yo creo mucho en el destino y en mi intuición y siento que esa noche, aunque no tenía nada claro pues no nos conocíamos, sí hubo un momento importante, hubo un flechazo o algo muy bonito. Sí sentí que teníamos un destino juntos. Más adelante lo confirmé al conocernos más. También, cuando viajamos a ver algunos temas de su maestría, me di cuenta de que sí era la persona con la que quería pasar mi vida y construir un proyecto juntos. De hecho, escribí una canción que habla de esos momentos y esos sentimientos, se llama “Capricornio”, por su signo zodiacal. Habla de cómo nos conocimos y de esa primera etapa de nuestra relación.

R.S. Si no la han escuchado, ahora que saben esto, ¡escúchenla! Le van a entender mejor y la van a disfrutar mucho más (risas).

¿Cómo fue la entrega del anillo? ¿Fue sorpresa?

R.S. Ya habíamos hablado algo del tema, pero yo supe que le iba a dar anillo cuando iba un día en el coche y escuché una canción que se llama ”Patience” de Tame Impala, la cual habla de las etapas de la vida y pensé que ya era tiempo de pasar a lo siguiente. Le marqué a mi hermano y le dije: “voy a dar anillo”. Y algo muy padre de eso es que nosotros nos conocimos un 17 de marzo y esto pasó el 15 de marzo de este año.

¿Cómo lo tomaron sus familiares y amigos?

R.S. Todos lo tomaron muy bien. Todos fueron muy felices al enterarse de nuestro compromiso. Creo que estaba muy cantado y al menos del lado de mi familia, todos quieren mucho a Pau, la ven como una hermana, hija y amiga. La ven como una gran mujer para acompañarme el resto de la vida.

P.G. Igual la mía, Ro (risas). Como pudiste ver, todos estaban felices; por ahí vi a tu mamá y a la mía derramar un par de lágrimas en nuestro compromiso. Eso me hizo muy feliz. El acompañamiento ha sido increíble; mis amigas, mis primas, toda la gente que nos quiere ha sido muy linda. Le agradezco mucho a mi mamá que ha sido de mucha ayuda en este momento. Toda la gente quiere ser parte del compromiso, de la organización y la boda. También toda la gente a través de redes sociales nos ha demostrado su cariño y es muy lindo ver que nuestra felicidad también es la suya. Ante ello, no tengo más que agradecimiento.

¿Qué han planeado de la boda?

P.G. La verdad es que todavía no tenemos mucho aterrizado; sí tenemos ideas del lugar que nos gustaría, pero nada en concreto. A los dos nos gusta mucho la naturaleza, entonces estamos buscando un lugar fuera de la ciudad, pero vamos a ver porque todavía estamos en la búsqueda.

¿Ha cambiado algo desde que se comprometieron?

R.S. En mí definitivamente sí. Claro que estoy seguro de que Pau es el amor de mi vida, pero mientras más convivimos, más convencido de que escogí muy bien. De que ese 2 de septiembre tomé la decisión correcta respecto a la persona con quien quiero pasar el resto de mi vida.

