Paulina Mercado habla de su recuperación tras ser sometida a cirugía para extirpar un tumor

Paulina Mercado grabó un video en el que reconoció que ya está presentando mejoría en su salud tras haber sido intervenida para extirpar un tumor en el cuello.

La conductora expresó que ha tenido avances en su recuperación gracias a sus terapias. “Estoy feliz, porque creo que hoy hablo mejor, creo que he mejorado día con día, yo sí creo que en 10 días voy a estar como nueva, no dejo de hacer mis terapias”, dijo la conductora que agregó que se vio obligada a tomar una pausa en el trabajo ya que presenta todavía algunas dificultades para hablar.

En su reciente visita a “Sale el sol”, Paulina explicó que debido a que el tumor en el cuello era muy grande, al momento de extirparlo, lastimaron sus cuerdas vocales, por lo que la indicación del médico era no hablar fuerte, para poder recuperar su voz.

“Les quiero confesar algo, de pronto, esa pausa forzada me cuesta trabajo, yo soy una mujer inquieta, siempre estoy haciendo cosas, trabajando, estoy de arriba abajo y cuando la vida me pone en este lugar, me pongo a pensar, ¿qué tengo que aprender?”.

Sin embargo, Paulina Mercado reconoció que ha aprendido de la situación. “En este momento les puedo decir que aprendí a ser más tolerante, más paciente y de verdad a escuchar esa voz interna que tanto me tiene que decir”.

La conductora aprovechó para agradecer el apoyo de su pareja, Juan Soler, quien estuvo siempre junto a ella en este proceso. “Juan tipazo, me ha demostrado enserio, con una fuerza, entereza, valentía, me acompañó hasta el quirófano de la mano, juan es mi motor, mi brújula”.