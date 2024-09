Pepe Aguilar confiesa que la boda de su hija Ángela Aguilar fue precipitada

En una reciente entrevista con CaracolTV, Pepe Aguilar reveló que la decisión de su hija y Christian Nodal de casarse lo tomó por sorpresa debido a la velocidad con la que se dio todo.

Hace unos meses que Ángela y Nodal sorprendieron a sus seguidores con su boda, semanas después de anunciar su noviazgo.

“Fue muy rápido el noviazgo de Ángela con Christian, fue muy rápida la decisión de quererse casar y eso sí fue un shock”, dijo Pepe Aguilar sobre la boda de su hija en Morelos a finales de julio.

El cantante pensó que la emoción le iba a ganar en el momento en el que vio a su hija vestida de blanco. “Pero ya a la mera hora ya no, pensé que iba a llorar, dije ‘uy, no vaya a ponerme a llorar”.

“Y luego ponen una canción de mi mamá Flor Silvestre, que le cantaba a mi papá Antonio Aguilar; estaba esperando más tristeza, más golpe en el corazón al caminar con mi hija al altar y no. Me dio una sensación extraña escuchar a mi madre cantar y llevar a mi hija a casarse, pero también alegría, qué cosa tan extraña”.

No obstante, reconoció que está feliz por el matrimonio de su hija, “me da alegría por ella, por ellos, pero más por ella. Porque a esta vida vienes a hacer lo que puedes hacer, no lo que quieres, porque no siempre puedes, y ella sí tuvo la oportunidad”.

Pepe dijo que lo más importante para él es ver a su hija feliz y realizada junto a su compañero de vida.