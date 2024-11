Pepe Aguilar cuenta que sufrió cuando Ángela Aguilar se casó con Christian Nodal

Pepe Aguilar contó en una entrevista con Mariano Osorio que su hija menor quisiera casarse a los 20 años fue una sorpresa para él, y dijo que está pasando por un proceso de duelo, pues se trata de una separación con su hija menor, con quien ha tenido un vínculo cercano.

Aunque su boda fue muy emotiva, fue un proceso inesperado para la familia. Pepe Aguilar dijo que Nodal se acercó a el y a la familia para formalizar su relación con Ángela.

El cantante mencionó que el amor entre ellos surgió desde que se conocieron en 2018 cuando él lo invitó a acompañarlos en la gira de “Jaripeo sin fronteras”, en Estados Unidos.

“Ellos ya tenían una historia desde que estaban chiquillos, no sé nada la neta, no fueron novios ni nada... yo lo contraté la primera vez que fue a Estados Unidos, era una gira y ahí se conocieron”, dijo.

Pepe se refirió a la experiencia de ver crecer y separarse de sus hijos como una “muerte de una forma de ser, pero el nacimiento de otro”, ya que implica soltar y permitir que ellos sigan sus propios caminos.

Además, aceptó que la situación lo hizo recordar su propia historia de amor con su esposa Aneliz Álvarez, quien también tenía 20 años cuando se casaron, así que desea que tengan un matrimonio próspero. “Les deseamos todos que sean una pareja súper duradera, como por qué nos íbamos a entrometer. Nunca me voy a despreocupar de mis hijos porque, aunque sé que Ángela está con alguien que la cuida muchísimo y que la ama tremendamente, sigue siendo mi hija”.

En este sentido, Pepe Aguilar aseguró que lleva una buena relación con Nodal a pesar de que no lo conocía por completo. “Me cae muy bien, siempre me cayó muy bien, no hay ningún tema ahí".