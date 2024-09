Pink aclara las especulaciones tras borrar tweets sobre Sean ‘Diddy’ Combs: esto dijo

Pink se volvió noticia luego de que fans descubrieran una actividad inusual en sus redes sociales. Usuarios notaron que la cantante borró todos sus posts en X, antes Twitter, lo que generó especulaciones sobre si se trataba de un hecho aislado o si tenía otro significado.

Y es que la intérprete de Get the Party Started levantó sospechas, ya que a pesar de no tener ningún tipo de relación con Sean ‘Diddy’ Combs, quien es acusado de abuso sexual por al menos 11 personas, hubo quienes pensaron lo contrario.

Ante esto, la compositora estadounidense salió a aclarar las sospechas.

“No sé porque me convertí en noticia esta semana”, escribió en redes sociales. "¡Limpié mi cuenta de Twitter el 6 de febrero! No hay nada de cierto en los rumores esparcidos esta semana, y aunque he conocido a algunas personas, no estoy asociada con ninguno de los mencionados”, finalizó, tal vez refiriéndose a que no conoce al rapero.

Usher dice que le hackearon la cuenta

Así como Pink dejó en claro que no tiene relación con ‘Diddy’, el cantante Usher también negó que la desaparición de sus tweets fuera por el arresto de Combs.

"¡Mi cuenta fue hackeada y maldición todos se fueron con eso!”, escribió el intérprete de Yeah! el pasado 22 de septiembre.

Desde entonces, varios posts de Usher han vuelto a aparecer en su página.

La policía arrestó a Sean ‘Diddy’ Combs el pasado 16 de septiembre luego de que un jurado lo acusara de los delitos de tráfico sexual, conspiración para extorsionar y transporte para dedicarse a la prostitución. El rapero se declaró inocente de todos los cargos que se le imputan.

El abogado de Diddy, Marc Agnifilo, apoya a su cliente y le dijo a Us Weekly mediante un comunicado que Diddy podrá limpiar su nombre en la corte.

