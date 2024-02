Platicamos con Iván Amozurrutia sobre sus nuevos proyectos

Ivan desafía límites al grabar simultáneamente producciones internacionales mientras domina las clasificaciones en Netflix. La serie El Niñero” se ha convertido en un fenómeno indiscutible, atrapando la atención de audiencias de distintos países como Estados Unidos, España, Francia, Suiza, Polonia, Costa Rica, Sudáfrica, y por supuesto, México. El talentoso actor Iván Amozurrutia ha deslumbrado con su interpretación única, llevando a los espectadores a explorar una faceta completamente diferente del artista.

Amozurrutia, conocido por su versatilidad actoral, se sumerge en un personaje que lo saca de su zona de confort, desafiándolo a explorar nuevos matices y dimensiones. La serie ha posicionado a “El Niñero” en el top 10 de las series más populares durante semanas consecutivas.

Cortesía

Mientras continúa cosechando éxitos en Netflix, Iván Amozurrutia no se detiene. Actualmente, se encuentra inmerso en las grabaciones de “El Señor de los Cielos”, un proyecto que promete mostrar otra faceta totalmente diferente del actor.

En paralelo, el actor mexicano está promocionando la película “Familia Nacional”. Con su participación en múltiples proyectos de renombre, Amozurrutia demuestra su capacidad para abordar diversos géneros y mantenerse en la cima de la industria del entretenimiento. Conversamos con él sobre sus recientes proyectos.

Platícanos sobre tus inicios en la actuación

Saliendo de la preparatoria tuve la oportunidad de que mi hermano había estudiado en el CEA y le pregunté todo sobre la escuela, siempre fue algo que me llamó mucho la atención, es una profesión hermosa. Mientras estaba estudiando tuve grandes maestros, disfruté del proceso, empecé a actuar en Rosa de Guadalupe, Como Dice el Dicho y luego llegó mi primera novela.

¿Cómo llegaste a El Niñero y a Familia Nacional?

En El Niñero me mandaron el casting, era la oportunidad de hacer comedia y tenía muchas ganas de hacerlo, fue un proyecto hermoso, tuve la oportunidad de trabjar con grandes actores y con niños, disfruté mucho hacerlo. Familia Nacional fue una historia muy curiosa porque yo había mandado casting para otra película y el director me invitó a hacer el personaje de Dylan y me encantó.

¿Qué fue lo que más te gustó de formar parte de estos proyectos?

El elenco en ambos, siempre es una oportunidad de crear un ambiente donde se pueda crear y disfrutar, me llamó mucho la atención, en Familia Nacional era mi primer película, tenía muchas ganas de hacer cine. En El Niñero también fue la oportunidad de hacer comedia, me encantó la historia y el personaje.

Cortesía

Platícanos de tus personajes, ¿tienen similtudes contigo?

Sí, ciertas cosas, soy muy niñero, creo que esa habilidad de conectar con los niños me ayudó muchísimo, no tengo hijos pero tengo varios sobrinos y me encanta jugar con ellos, también fue un gran entrenamiento para la serie, ya que el personaje como yo es noble y siempre busca la oportunidad de cambiar al mundo.

¿Qué crees que es lo más difícil de ser actor?

A veces tienes muchos “no” en la carrera, castings que haces y la mayoría de veces en mi experiencia es que no te vas a quedar en el papel, puede ser muy intermitente la posibiidad de trabajo, tienes buenas y malas rachas, te afecta emocional y económicamente pensar que no tienes trabajo en una larga temporada, también puede ser una profesión que juega mucho con tu ego y con lo que puedan pensar de ti al exponerte mucho.

¿Cuál es tu personaje soñado?

Es la oportunidad de contar una historia que me apasione, de tener personajes distintos que me reten, algo que me encantaría mucho es hacer un personaje guerrero, tomar clases de alguna habilidad de pelea, un estilo Vikingos.

¿Cuál es tu más grande sueño?

Poder dedicarme a esto toda mi vida, creo que puedo hacerlo, le tengo el amor, el respeto y las ganas.

¿Qué es lo que te inspiró para ser actor?

El hecho de que mi abuela fuera actriz y que a mi hermano y a mí nos llevara al teatro, mi mamá nos inculcó mucho ir al cine, se sabe todo los nombres de las películas, es impresionante la cantidad de cine que ha visto. Hemos desarrollado la vena artística.