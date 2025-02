Por qué Alejandro Sanz fue sin Candela Márquez al Premio Lo Nuestro: la verdad sobre los rumores de crisis

La noche de este jueves 20 de febrero, Alejandro Sanz acudió a la gala del Premio Lo Nuestro, sin embargo, llamó la atención que llegó solo, sin su novia, la actriz Candela Márquez, lo que encendió las alertas de sus fans.

Fue a mediados de octubre pasado cuando empezaron a circular rumores de una posible relación entre estos famosos españoles, pero fue hasta principios de noviembre cuando lo hicieron oficial con una fotografía en sus redes sociales.

Desde entonces, Alejandro Sanz y Candela Márquez derrochan amor en todas sus publicaciones y en cada una de sus apariciones públicas, a través de románticos mensajes o con sus fotos y videos que dejan en claro su complicidad.

¿Por qué Candela Márquez no fue con Alejandro Sanz al Premio Lo Nuestro?

La aparición en solitario del intérprete de ‘Corazón partío’ llamó la atención, pues desde que hicieron público su romance, Alejandro Sanz y Candela Márquez van a todas partes juntos, sin embargo, hay una razón muy importante detrás y tiene que ver con una cuestión laboral.

De acuerdo con la periodista española Cristina Tárrega, la actriz de 36 años se encuentra grabando una película y esa fue la razón por la que no pudo volar a Miami con su pareja para acompañarlo en esta gala.

“Ella está trabajando, rodando una película, y supongo que no pudo acompañarle, nada más. Es una tontería pensar que ha pasado algo, están felices y muy bien”, dijo la citada presentadora.

De hecho, ambos compartieron en su cuenta de Instagram pruebas de que Candela Márquez no se perdió la interpretación de Alejandro Sanz durante la gala del Premio Lo Nuestro y lo vio a través de una videollamada.

¿Alejandro Sanz y Candela Márquez se dejaron de seguir en redes?

Este viernes 21 de febrero, en el programa español ‘Tardear’ aseguraron que Alejandro Sanz y Candela Márquez se habían dejado de seguir en redes, aunque poco tiempo después sus nombres volvieron aparecer entre sus seguidores.

A pesar de que mostraron un video con las presuntas pruebas, actualmente ambos se siguen en redes sociales y sus fotos en común están intactas, De hecho, la actriz le dejó un emotivo mensaje de felicitación por el show que el cantante de 56 años brindó en la gala en Miami: “Como siempre… lo hiciste increíble mi amor”, escribió la famosa.

Candela Márquez y Alejandro Sanz derrochan amor en San Valetín

La pareja aprovechó el día de San Valentín para demostrarse todo su amor a través de tiernas publicaciones que incluyen fotos y videos de sus momentos más románticos.

“La clave, en todo, siempre será la armonía. Y ahí me encuentro… Sumergido en un abrazo que no aprieta, pero sí sostiene. Una mirada que no juzga, solo comprende. Hoy, en especial, y cada día en particular, te amo @candelamarquezh”, escribió Alejandro Sanz.

Por su parte, Candela Márquez compartió una publicación con el mensaje: “Te elegiría en todas las vidas… Gracias por todos los momentos maravillosos y los que faltan por llegar… te amo mi amor @alejandrosanz feliz 14 de febrero”.