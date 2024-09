Por qué Bianca Balti, la modelo que lucha contra el cáncer de ovario, se sometió antes a una doble mastectomía

Bianca Balti, quien fue modelo de Victoria’s Secret, compartió recientemente sobre su lucha contra el cáncer de ovario. El fin de semana fue llevada al hospital donde ingresó a la sala de emergencias debido a un fuerte dolor en el abdomen.

“Ahí descubrí que era cáncer de ovario en etapa 3C”, escribió Balti junto con una serie de imágenes y videos sobre su estancia en el nosocomio

“Tengo un largo camino por delante, pero sé que lo superaré", escribió. “Para mí, mis seres queridos (mis hijas están en la parte superior de la lista) y todos ustedes que necesitan fuerza, pueden tomar prestado algo de la mía porque tengo a montón”.

Sin embargo, la modelo ya estaba al tanto de que podía desarrollar cáncer. Debido a una serie de eventos casuales a finales de 2022, Balti se hizo un estudio sobre sus genes y descubrió que era portadora del gen BRCA1.

Fue entonces que se enteró de que tenía un 50 por ciento de posibilidades de que le diagnosticaran cáncer de mama, además de un 30 por ciento de posibilidades de que le diagnosticaran cáncer de ovario.

Para diciembre de ese año, Balti se sometió a una doble mastectomía preventiva para reducir el riesgo de padecer cáncer de mama.

“La operación salió bien, tenía un dolorcito lindo cuando desperté, me dieron cosas para el dolor y ahora estoy en mi habitación”, explicó en ese entonces la modelo en su cuenta de Instagram. “Chicos, nada, solo quería ponerles una actualización, estoy muy feliz… eso es todo, les seguiré dando actualizaciones aunque les importe un carajo”.

“Me gustaría que mis niñas encontraran en mí la fuerza para actuar si algún día ellas también son diagnosticadas. Porque amo demasiado la vida como para no hacer lo que pueda para preservarla. Me sentí orgulloso de fijar una fecha, impaciente por esperar. Pero ahora que ha llegado el momento no tengo ganas. Me siento frágil. Miedo de tener que depender de los demás. Aterrorizado por el dolor que sentiré. Descorazonada por tener que renunciar a una parte de mi cuerpo que ha definido hasta ahora mi feminidad”, fueron sus palabras antes de ingresar al quirófano.

Balti es mamá de dos niñas, Matilde y Mia, a quienes en aquella ocasión escribió “Mamá se va a operar porque ama demasiado la vida”.

