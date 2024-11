¿Por qué Daniel Bisogno no reapareció en ‘Ventaneando’ como lo prometió? Su hermano revela la verdad

Daniel Bisogno anunció que volvería a ‘Ventaneando’ el pasado lunes 4 de noviembre, sin embargo, no apareció en la trasmisión, lo que preocupó a sus seguidores y generó polémica.

Su ausencia, luego de recibir un trasplante de hígado a principios de septiembre pasado, ha levantado sospechas sobre su estado de salud, pues desde hace más de un año viene enfrentando diversas complicaciones que lo han llevado a hospitalizarse varias veces.

“Habíamos anunciado que este día regresaba Daniel Bisogno al programa, lamentablemente, no ha sido así, porque tuvo que asistir a una serie de exámenes que le tuvieron qué hacer por haber presentado una crisis, sin mayor problemas”, explicó Pati Chapoy al inicio del programa la semana pasada.

Daniel Bisogno, Paty Chapoy y Pedro Sola Instagram @bisognodaiel

¿Por qué Daniel Bisogno no regresó a ‘Ventaneando’?

De acuerdo con información recogida por El Universal, Alex Bisogno, hermano de ‘El Muñeco’, reveló que el presentador se está recuperando satisfactoriamente, sin embargo, sí se sintió mal y por eso ya no llegó al foro de ‘Ventaneando’.

“Cuando Daniel iba a TV Azteca, no alcanzó a entrar ni a las instalaciones, mi hermana lo llevó, pero empezó con una fiebre de camino, empezó con una temblorina, con escalofríos, obviamente esto se lo comunicamos a Pati Chapoy, a ‘Ventaneando’, y ella fue la que dijo ‘no, si Daniel no está en condiciones de regresar a Ventaneando que no regrese hasta que esté bien’”, contó Alex Bisogno.

El también conductor hizo énfasis en que es mentira que Pati Chapoy le esté exigiendo a su hermano regresar al programa de espectáculos, de hecho, la periodista les ha brindado un apoyo total durante esta difícil situación.

Según dijo, Daniel Bisogno ya está mucho mejor de salud y listo para reintegrarse a sus actividades.

“Se los voy a decir porque no hay por qué ocultar absolutamente nada; Daniel estaba perfectamente, incluso, para que sepan, la doctora por prescripción médica le dijo ‘tú tienes que regresar a trabajar ya, porque si tú sigues en tu casa tratándote como enfermo, seguirás enfermo toda la vida, tienes que regresar a tus actividades, porque si no te vas a morir en tu casa’”, añadió Alex Bisogno.

Hasta el momento, Daniel Bisogno solo ha aparecido en redes sociales, donde compartió una tierna foto junto a su hija Michaela, fotos con amigos y una felicitación a su prima Angélica Vale.