Por qué el nuevo nombre de Suri Cruise es un homenaje a su mamá Katie Holmes

La adolescente de 18 años, hija de Tom Cruise y Kati Homes, se hace llamar Suri Noelle, nombre que usó en su graduación de high school, para elogiar a su madre, así lo reveló una fuente.

Suri “eliminó" su apellido paterno de su nombre completo, y en su lugar usa el segundo nombre de su mamá, Noelle, como su apellido.

De esta manera, Suri Cruise busca rendir homenaje a su mamá Katie Homes. “Ella está elogiando a su madre al usar su segundo nombre, quiere su propia identidad”, dijo la fuente que agregó que esto también la ayudará a “evitar los paparazzi y empezar una nueva vida en la universidad”, sin que la persiga la fama de su padre.

Suri Cruise usó este nuevo nombre en su ceremonia de graduación de la Escuela Secundaria de Música Arte y artes Escénicas Fiorello H. LaGuardia, mejor conocida como la Escuela de la Fama.

Cabe mencionar que los padres de la joven se separaron en 2012 y desde entonces la exactriz ha sido madre soltera y presume tener una excelente relación con su mamá, aunque al parecer con su papá no es así, ya que medios estadounidenses confirmaron que Tom Cruise se mantuvo separado de su hija y no “participó" en su vida. De hecho, no estuvo presente en la graduación, en cambio, fue visto asistiendo al concierto de Taylor Swift en el estadio Wembley con la pareja del cantante, Travis Kelce.

La adolescente sigue los pasos de Katy Perry, cuyo nombre artístico está inspirado en el apellido de soltera de su madre, (nació como Katheryn Elizabeth Hudson).