¿Por qué Johnny Depp y Amber Heard podrían reencontrarse en España? Lo que se sabe

El enfrentamiento legal entre Johnny Depp y Amber Heard es uno de los escándalos más mediáticos de los últimos años. Aunque la batalla judicial parece haber quedado atrás, la posibilidad de un nuevo encuentro entre ambos en suelo español reavivó el interés del público.

Depp estuvo programado para ser el invitado estelar en el popular programa de televisión “El Hormiguero” el lunes 23 de septiembre. Curiosamente, Madrid es también la ciudad donde Amber Heard eligió establecerse tras su polémico divorcio con Depp.

¿Por qué Johnny Depp podría encontrarse con Amber Heard en Madrid?

Esta pregunta ha sido el centro de atención de los medios de comunicación tras conocerse que el actor visitaría la capital española para participar en el programa “El Hormiguero” y para presentar su segunda película como director, “Modi. Three Days on the Wing of Madness”, en el Festival de Cine de San Sebastián.

Tras el mediático juicio que dañó gravemente su imagen pública, Amber Heard decidió refugiarse en Madrid, donde lleva una vida más tranquila. La coincidencia de ambos en la misma ciudad despertó especulaciones sobre un posible encuentro, algo que, según los informes, genera cierta inquietud en el actor.

¿Qué pasó entre Johnny Depp y Amber Heard?

El tormentoso juicio de divorcio de Amber Heard y Johnny Depp marcó un antes y un después en las vidas de ambos. Lo que comenzó como una historia de amor de Hollywood, pronto se convirtió en una batalla legal llena de acusaciones mutuas de violencia doméstica.

El juicio, que fue seguido de cerca por millones de personas en todo el mundo, reveló una faceta oscura de la relación entre ambos actores. Las declaraciones de ambos, las pruebas presentadas y la intensa cobertura mediática convirtieron el caso en uno de los más comentados de los últimos años.

¿Qué es de Amber Heard después del juicio?

Amber Heard encontró una nueva vida en Madrid. La actriz ha expresado en varias ocasiones su felicidad por haber encontrado un refugio en la capital española.

La actriz de “Aquaman” declaró no tener interés en la visita de Depp y parece estar enfocada completamente en su vida en Madrid y en su rol de madre. A pesar de los esfuerzos de ambos por rehacer sus vidas, la tensión entre ellos sigue siendo palpable, especialmente cuando se les pregunta sobre el otro.

amber's glowing ✨ pic.twitter.com/xSXzE6P9TU — best of amber heard (@artsaheard) September 23, 2024

El hecho de que ambos estén en la misma ciudad, aunque sea temporalmente, generó especulaciones sobre un posible encuentro, aunque ambos parecen decididos a evitarlo.

¿Se encontraron en España, Johnny Depp y Amber Heard?

Mientras tanto, Johnny Depp estuvo en España para la presentación de su segunda película como director, y aprovechó para ser el invitado especial de “El Hormiguero”, el cual fue grabado fuera de su horario habitual para ajustarse a la disponibilidad del actor.

Aunque su visita a Madrid fue breve, intentó mantener un perfil bajo, quizás debido a la proximidad con su exesposa. De hecho, Depp llegó a la alfombra roja del festival casi simultáneamente con la emisión del programa, lo que indica una planificación cuidadosa para evitar cualquier encuentro no deseado.

For you all ❤️ pic.twitter.com/3DlJmoBQsB — Johnny Depp (@Johnnydeppjc) September 26, 2024

A pesar de la posibilidad de encontrarse, la breve estancia de Johnny Depp en España cargada de una agenda llena de actividades y la indiferencia de Amber Heard, hicieron poco realista un encuentro entre ellos.