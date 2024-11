Por qué Karol G recibe críticas de su canción '+57': así se defiende la cantante

Karol G recientemente lanzó su canción "+57", colaboración en la que trabajó junto a Feid, DFZM ft. Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro y Blessd. Sin embargo, a pesar de haber sido un éxito, la cantante y compositora colombiana enfrenta críticas por la letra de dicha canción.

Y es que en los últimos días, usuarios de redes sociales, así como seguidoras de la cantante, se lanzaron en contra de los colaboradores, pues aseguran que su nuevo tema es una profunda sexualización a las niñas menores de edad, algo que enciende las alarmas en la actualidad.

Luego de ser señalados por su falta de cuidado al escribir esta canción, fue “la Bichota” quien decidió enfrentar la controversia a través de un contundente mensaje.

Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, Karol G habló de los sentimientos que le produjeron haberse convertido en blanco de miles de cuestionamientos por aparentemente incluir una estrofa que atenta contra la integridad de las infancias.

“Siempre agradecida con quienes me siguen y apoyan, quienes conocen mi proyecto, las intenciones de mi trabajo y las causas cercanas a mi corazón; esas que mueven, apasionan y por las que trabajo día a día con amor y responsabilidad. Sí me importa mi gente y soy una persona que día con día busca cómo involucrarme en proyectos donde yo misma pueda extender mi bendición e impactar de una forma positiva la vida de muchas personas”, inició la intérprete de “Si antes te hubiera conocido”, aclarando al mismo tiempo que las respuestas subidas de tono que circularon en línea son completamente falsas.

¿Qué dice la letra de '+57' de Karol G?

A través de redes sociales, miles de usuarios se han lanzado fuertemente en contra de la colombiana y sus colaboradores, quienes aseguran sexualiza a las niñas menores de edad debido a un verso que canta Feid y J Balvin.

Dicho verso dice: “Mamacita (hermosa) desde los fourteen”, se escucha cantar a Feid y J Balvin en repetidas ocasiones durante toda la canción de '+57'.

Sobre esto, Karol G aseguró que se le dio una connotación incorrecta. No obstante, admitió la responsabilidad que le toca en este escándalo y se mostró dispuesta a seguir evolucionando.

“En este caso, desafortunadamente, se sacó de contexto la letra de una canción con la que buscaba celebrar la unión entre artistas y poner a bailar a mi gente. Ninguna de las cosas dichas en la canción tiene la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva; pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta de que todavía tengo mucho por aprender. Me siento muy afectada y me disculpo de corazón. Quiero agradecer una vez más a mis fanáticos por su amor y apoyo incondicional, lo valoro muchísimo. Y a los artistas que participaron conmigo en la canción, guardo en el cora la energía bonita con la que trabajamos ese día. Gracias a todos”, concluyó la bichota.

