¿Por qué la periodista que escribió ‘Los dos hemisferios de Lucca’ se radicó en México? Su vida antes de ser madre

El 14 de octubre de 2011, la vida de Bárbara Anderson y de su esposo, Andrés Bianciotto, cambió para siempre, cuando un accidente de parto le provocó un severo daño cerebral a su primer hijo, Lucca.

Los médicos y terapeutas de México, donde la periodista argentina reside junto a su esposo y sus hijos, fueron muy determinantes con su diagnóstico, le explicaron que la parálisis cerebral no tiene cura, y la epilepsia sólo puede ser controlada.

“A mitad de terapia intensiva le hicieron una resonancia, en ese momento nos dijeron que tenía un daño muy profundo en el cerebro y que posiblemente no caminaría, no hablaría (...) que nunca iba a comer por sus propios medios. Fue el momento más brutal de mi vida”, dijo Bárbara Anderson en entrevista con Mónica Garza.

El viaje de Lucca a la India

Sin embargo, mientras realizaba una entrevista, un importante empresario ganadero mexicano le comentó que un conocido suyo estaba haciendo investigaciones sobre el cerebro en la India y le propuso contactarlo y que le contara la historia de Lucca.

Esa recomendación llevó a la familia Bianciotto Anderson hasta Bangalore, India, para que el doctor Rajah Kumar atendiera a Lucca con un aparato llamado Cytotron, cuya tecnología generó algunas conexiones perdidas en sus células durante el accidente de parto.

Este tratamiento, el cual duró 28 días, logró corregir el estrabismo de Lucca, pudo empezar a hablar y desarrollar personalidad. Dos años después regresaron para una nueva aplicación que lo mejoró mucho más.

Esta historia de amor, resiliencia y determinación quedó plasmada en el libro escrito por Bárbara Anderson, ‘Los Dos Hemisferios de Lucca’, mismo que fue adaptado a una película de Netflix protagonizada por Bárbara Mori, Juan Pablo Medina, y Julián Tello interpretando a Lucca.

¿Por qué Bárbara Anderson se radicó en México?

Bárbara Anderson nació en Argentina el 4 de diciembre de 1973, y descubrió su amor por el periodismo en 1997.

Comenzó su carrera como reportera y escaló posiciones hasta convertirse en editora en jefe en importantes medios de su país natal como las revistas ‘Punto a Punto’ y ‘Mercado’.

Sin embargo, una oferta laboral en México la hizo volar a este país, donde llegó en 2002, ya que la crisis de Argentina en diciembre de 2001 la llevó a buscar una salida a su situación profesional.

Envió su currículum a muchos lugares y casi por casualidad terminó en México como editora de la sección Ideas en Grupo Editorial Expansión. A la par, cumplió otras funciones en la misma empresa, entre ellas, formó parte de algunas revistas femeninas y participó en un proyecto de diseño.

En 2013 abandonó Expansión y se sumó a Grupo Milenio, donde se desempeñó como directora de Innovación editorial.

Fue en México donde conoció a su esposo Andrés, quien también es cordobés, y hace unos 14 años se nacionalizó mexicana.

Cuando The Guardian llegó a México, Bárbara Anderson se convirtió en directora general de La Lista by The Guardian.

Bárbara Anderson y la llegada de Lucca

A los 38 años, la periodista argentina se convirtió en madre con la llegada de Lucca el 14 de octubre de 2011.

A pesar de que su embarazo fue normal, tuvo complicaciones en el parto cuando la cánula de la epidural que le aplicaron a ella se volteó, y en lugar de anestesiar la parte baja de su cuerpo, la anestesia se fue a los pulmones y el corazón, lo que los hizo perder sensibilidad, provocándole una parálisis pulmonar y un infarto.

Esta situación la dejó inconsciente con el bebé a punto de nacer, por lo que no pudo seguir pujando y el médico tuvo que sacarlo a la fuerza del canal de parto. La falta de oxígeno le dejó como resultado parálisis cerebral de cuarto grado al pequeño.