La desgarradora historia real que inspiró la película de Netflix ‘Los Dos Hemisferios de Lucca’

Recientemente se estrenó ‘Los Hemisferios de Lucca’ en Netflix, lanzamiento que ha conmovido a la audiencia con su desgarrador relato, sin embargo, lo que muchos no saben es que esta cinta está basada en una historia real.

Esta película llena de resiliencia, esperanza, determinación y amor sigue la historia de Bárbara, una valiente madre que hace hasta lo imposible por mejorar la calidad de vida de Lucca, su hijo con parálisis cerebral.

La historia real detrás de ‘Los Hemisferios de Lucca’

La película está basada en la vida real de la familia argentina Bianciotto Anderson, donde la propia madre narró en su libro ‘Los hemisferios de Lucca’, publicado en 2019, la difícil y larga travesía para encontrar un tratamiento para su hijo.

El 14 de octubre de 2011, la periodista Bárbara Anderson y su esposo, el publicista Andrés Bianciotto, estaban en el hospital a punto de darle la bienvenida a su primer hijo, Lucca, cuando la cánula de la epidural que le aplicaron a ella se volteó, y en lugar de anestesiar la parte baja de su cuerpo, la anestesia se fue a los pulmones y el corazón, lo que los hizo perder sensibilidad, provocándole una parálisis pulmonar y un infarto.

Esta situación la dejó inconsciente con el bebé a punto de nacer, por lo que no pudo seguir pujando y el médico tuvo que sacarlo a la fuerza y el pequeño no respiró al salir, así que se enfocó en la madre, aunque otra doctora logró reanimar a Lucca.

“En ese momento me fui. Y el cuerpo trata de preservar a la madre. Entonces cierra el cordón umbilical, que es la vía de oxígeno y sangre. Lo arrancaron como pudieron del canal de parto y nació sin signos vitales”, explicó Bárbara Anderson en una entrevista con Mónica Garza.

Lamentablemente, esos minutos que pasó sin oxígeno le causaron un severo daño cerebral a Lucca.

“A mitad de terapia intensiva le hicieron una resonancia, en ese momento nos dijeron que tenía un daño muy profundo en el cerebro y que posiblemente no caminaría, no hablaría (...) que nunca iba a comer por sus propios medios”, añadió la periodista. “Fue el momento más brutal de mi vida”, dijo, aunque no se dio por vencida.

Lucca estuvo dos meses en cuidados intensivos neonatales, donde los médicos determinaron que el pequeño tendría múltiples incapacidades como la vista, el oído, el habla, y el movimiento.

Bárbara Anderson, Lucca y su familia Instagram @ba_anderson

“Eso nos puso a Andrés, que es mi esposo, a Bruno, su hermano, (y a mí) a buscar soluciones para que tuviera una vida más simple”, explicó Bárbara Anderson en una entrevista para el programa de radio ¡Hoy es Risco!

En 2017, Bárbara y Andrés tuvieron la oportunidad de llevarlo con un médico indio que les dio un pronóstico alentador gracias a un tratamiento revolucionario. Por ello, viajaron hasta Bangalore, India, para que el doctor Rajah Kumar atendiera a Lucca con un aparato llamado Cytotron, cuya tecnología generó algunas conexiones perdidas en sus células durante el accidente de parto.

Este tratamiento, el cual duró 28 días, logró corregir el estrabismo de Lucca, pudo empezar a hablar y desarrollar personalidad. Dos años después regresaron para una nueva aplicación que lo mejoró mucho más.

¿Qué es el Cytotron, el tratamiento que ayudó a Lucca?

De acuerdo con Bárbara Anderson, el Cytotron es un aparato construido a base de resonadores magnéticos, cuyo principal objetivo es “apagar o prender’ proteínas específicas en el cerebro para ayudar a degenerar los tejidos, como en el caso de tumores, o regenerarlos en el caso de parálisis cerebral”, explicó el doctor Eduardo Barragán Pérez a la agencia de noticias EFE.

La máquina, patentada por el físico indio Rajah Kumar, utiliza 300 pistolas para administrar radiofrecuencia a una intensidad más baja que la de los celulares y los microondas. Esto, porque el equipamiento permite modular la cantidad disparada en el sitio específico.

El Cytotron se usa en casos de degeneración de tejidos en padecimientos como parálisis cerebral o tumores cerebrales malignos. El tratamiento consiste en una hora diaria de terapia durante 28 días consecutivos.

Lucca fue el primer niño occidental tratado con este aparato, luego de varios adultos y dos niñas indias. Según Bárbara Anderson, la mayoría de niños que se tratan en Bangalore son latinoamericanos, gracias a la difusión de la historia de Lucca. Hoy en día hay dos equipos de este tipo en México.

El elenco de la película ‘Los Dos Hemisferios de Lucca’

Esta adaptación cinematográfica recién estrenada en Netflix está dirigida por Mariana Chenillo, quien ha trabajado en otras películas como ‘Cinco días sin Nora’, ‘Paraíso’, ‘Todo lo invisible’ y ‘Revolución’. Cuenta con las actuaciones de Bárbara Mori y Juan Pablo Medina como los padres de Lucca, interpretado por Julián Tello. El reparto incluye también a Ari Brickman, Danish Hussain y Samuel Pérez, entre otros.