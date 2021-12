¿Por qué tienes que ver West Side Story?

50 años después del estreno de la versión original, West Side Story está de vuelta con un remake del cual tenemos que hablar.

Por Jorge Alférez

West Side Story

No es ninguna novedad que los remakes o reboots de películas suelen dividir opiniones, pues mientras están quienes son fieles a los clásicos originales, otra parte de la audiencia le brinda su voto de confianza a las nuevas propuestas.

Lo antes mencionado lo hemos visto ocurrir en filmes como She’s all that, película de 1999, que en 2021 volvió con una nueva versión titulada He’s all that, o Casino Royale de 1967, la cual volvió en 2006, protagonizada por Daniel Craig.

Bajo este concepto es que, desde que se anunció el remake de West Side Story, también conocida como Amor sin barreras, para el público latino, la opinión no se hizo esperar.

El origen

Este clásico cinematográfico de principios de a década de 1960, que contó con las actuaciones de Rita Moreno, Natalie Wood, George Chakiris Richard Beymer y más, es sin duda, uno de los musicales más emblemáticos, y no solo del cine sino que, si viajamos un poco más al pasado, fue en 1957 cuando se estrenó en Broadway, Nueva York.

Su partitura es considerada una de las mejores en la historia del teatro musical, mientras que la película de 1961, fue reconocida como la mejor del año, además de otros nueve galardones otorgados por la Academia (Oscars).

La historia

Al mejor estilo Romeo y Julieta, West Side Story relata un amor prohibido entre dos adolescentes que, como en la historia clásica son divididos por las familias Montesco y Capuleto, en Upper West Side, Manhattan, son distanciados por dos bandos enfrentados: los estadounidenses y los puertorriqueños.

Bajo esta premisa, el amor entre María y Tony, se enfrenta a la discriminación, la opresión social y al rechazo a las diferencias, que dividen a una misma sociedad situada en Nueva York, en la década de 1950.

¿Ver o no ver West Side Story?

Lo cierto es que aunque es una historia de hace más de 50 años, y con una premisa aún más antigua, West Side Story, resulta tan vigente y necesaria en la actualidad. Además, bajo la dirección de Steven Spielberg -quien luego de un sinfín de filmes, fue apenas ahora y con este proyecto que se animó a incursionar en el terreno de los musicales-, consigue hacer del clásico, una propuesta completamente nueva, que hoy cautiva a la audiencia.

Críticos y expertos en cine han aplaudido el filme por su dirección, así como por las coreografías, el vestuario y el ritmo narrativo que, por más de dos horas, hacen de la nueva versión del clásico musical, una entrañable.

Gran elenco

Además, cuenta con un gran elenco encabezado por Ansel Elgort (The fault in our stars / Baby Driver) y Rita Moreno, quien en el filme de 1961 dio vida a Anita, -papel que le otorgó el Oscar-, y que ahora, vuelve para encarnar a Valentina, personaje que Steven pensó específicamente para ella.

No obstante, el cast también es conformado por grandes estrellas de Broadway, como Ben Cook y Garett Hawe, a quienes recordamos por su participación en Newsies, el musical.

Sin duda alguna, la de Spielberg no era una tarea sencilla, y quizá, el mayor reto al cual se enfrentó como director de esta nueva versión, fue a la opinión del público y de la crítica, pero lo cierto es que hasta el momento, resulta sumamente positiva. Incluso, hay quienes aseguran que será nominado en la temporada de premios por el trabajo realizado. Habrá que esperar.

