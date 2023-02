Premios Latin Grammy: estos fueron los mejores looks del año pasado

Este domingo se celebrará la muy esperada 65 edición de los Premios Latin Grammy 2023, que reconocen a lo mejor de la música.

Por Karla Gómez

La ceremonia de los Premios Latin Grammy 2023 tendrá lugar en la Crypto-com Arena, en Los Ángeles. La gala del evento comenzará a transmitirse en punto de las 7:00 p.m. (hora centro de México). Como bien sabemos, los Latin Grammy son como los Óscar para el mundo musical, por lo que todos los artistas quieren estar al menos invitados a la mayor premiación en el ámbito musical, que es la más grande de las cuatro galas anuales que se celebran en los Estados Unidos (las otras tres son los American Music Awards, los Billboard Music Awards y la inclusión en el Salón de la Fama del Rock). El año pasado apenas salíamos del encierro de la pandemia de Covid-19, por lo que la ceremonia fue muy especial al ser de los primeros eventos del año en retomar su formato presencial, mismo que se tuvo que retrasar de enero a abril por la misma razón. Sin embargo, esto no fue impedimento para ver una lluvia de estrellas dentro y fuera del escenario, que lucieron sus mejores atuendos y nos dejaron looks de impacto que esperamos este año logren superar. Dua Lipa fue una de las más deslumbrantes en pasar por la alfombra roja de la edición pasada, en un look cortesía de Versace y el cabello rubio que lucia en aquella época. El grupo surcoreano BTS estuvo también presente causando un gran revuelo al ser de los favoritos por sus fans y por su impecable buen gusto al lucir trajes en tonos cafés, beige y azules de la marca Louis Vuitton.

Foto: Getty Images

Billie Eilish marcó tendencia con un look muy gótico en negro con una capa hasta el suelo, creado por Rick Owens, con el que se veía digna de un Grammy. Un ícono más de la edición 64 y ya un clásico de esta premiación fue sin duda Lady Gaga, quien fue nominada por su colaboración con Tony Bennett, y lució un increíble vestido negro de Armani Privé, con una cola en tono rosa pastel.

Si hablamos de parejas, una de las mejores vestidas del año pasado fueron Justin y Hailey Bieber quienes vistieron atuendos de dos de sus marcas francesas favoritas: Saint Laurent y Balenciaga, combinando los tonos rosados del vestido de ella con el tono eléctrico de la gorra de él. También estuvieron presentes la pareja de Kourtney Kardashian y Travis Barker también con looks de impacto en color negro, al llevar ella un traje de Et Ochs y él uno de Givenchy.

Entre los exponentes ganadores se encontraron la cantante Olivia Rodrigo como Mejor Artista Nuevo, el grupo Silk Sonic que con su canción "Leave the Door Open" se llevó el premio a Mejor Canción del Año, y Jon Batiste, que consagró su disco "We Are" como álbum del año.