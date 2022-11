Thalía, Sebastián Yatra y Luis Fonsi fueron algunos de los famosos mejor vestidos en los Latin Grammy con looks de Dolce&Gabbana.

Se llevó a cabo la edición número 23 de los premios Latin Grammy que reconocen a lo mejor de la música latina. La ceremonia tuvo lugar en el Michelob Ultra Arena del Mandalay Bay Resort and Casino en Las Vegas, donde los anfitriones Laura Pausini, Thalía, Luis Fonsi y Anitta, le dieron la bienvenida a los famosos artistas que fueron galardonados. Además, el evento contó con diferentes actuaciones en vivo entre las que destacaron las de Christina Aguilera, Christian Nodal, Rosalía, Rauw Alejandro, Marc Anthony, Sebastián Yatra, entre otros.

A continuación te presentamos algunos de los mejores look de la noche de los Latin Grammy 2022.

Thalía

La famosa cantante eligió vestir de Dolce&Gabbana con un diseño burdeos personalizado con una solapa embellecida con cristales y sandalias de plataforma de cuero negro.

Stylist: @davidmarquezg92

Fotos: @pipejaramillos

Sebastián Yatra

El ganador del mejor “Álbum Vocal Pop Contemporáneo” y de la mejor “Canción Pop” lució una chaqueta negra de Sicilia Spencer bordada con cuentas de cristal negras inspirada en los vestidos de archivo de la colección S/S 1990. Completó su look con un pantalón negro de cintura alta compuesto de mohair, faja de raso, camiseta de tirantes de punto de seda Marcello y derbys negros bordados con cuentas

Stylist: @danielagtzgzz

Fotos Cortesía: @erickfernandoq

Luis Fonsi

Para su primer look, el anfitrión de la ceremonia lució un traje negro de doble botonadura Sicilia-fit personalizado y adornado con lunares de jacquard plateados. Completó su look con unos derbys de charol brillante. Para su segundo look, optó por un esmoquin Sicilia a medida en color marfil con detalle de solapa chal en raso y una camisa Martini negra de algodón.

Y finalmente, eligió un traje deconstruido a medida en raso de color ciclamen compuesto por encaje de macramé adornado con cuentas de cristal.

Stylist: @theparislibby