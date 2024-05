Samadhi Zendejas debuta con todo el estilo en la famosa alfombra roja del Festival de Cannes

Con la mira puesta en la 77 edición del Festival de Cannes, la actriz mexicana Samadhi Zendejas debutó en la glamorosa alfombra roja del certamen, a donde se dio cita para la premier de la cinta “Emilia Pérez”, del director Jacques Audiard.

La protagonista de series como “Vuelve a Mí", “Enemigo Íntimo” y “Falsa Identidad” presumió toda su belleza y glamour en la pasarela realizada en el mítico Palacio de los Festivales de Cannes.

Samadhi Zendejas debuta en Cannes

Samadhi Zendejas brilló en su paso por la alfombra roja de Cannes. Getty Images

La originaria de Chiapas se unió a colegas mexicanas como Salma Hayek y Renata Notni en el magno evento donde acudió el elenco de la cinta protagonizada por Selena Gomez y Zoe Saldana.

Para la importante ocasión, Zendejas lució un look de The Weird Market, joyería de Messika y zapatos de René Caovilla. Para los accesorios eligió Saint Laurent. En cuanto a las joyas, las magnéticas y deslumbrantes piezas de Messika y La Marquise, de acuerdo con información compartida por la agencia GET.

Los fotógrafos ubicados a lo largo de la pasarela captaron a la actriz mexicana. Getty Images

Como parte de la experiencia en la fiesta fílmica francesa, Samadhi recibió el Golden Glamour Experience de L’Oréal Paris en su habitación del icónico Martinez Hotel.

Además, la actriz comparte en exclusiva a CARAS los detalles tras bambalinas de su paso por el festival de cine más importante del mundo.