Preocupa la salud de Silvia Pinal: qué le pasó

Silvia Pinal encendió las alarmas cuando trascendió que la ‘Diva del Cine de Oro Mexicano’ no estaba bien de salud, razón por la que una de sus hijas, Alejandra Guzmán, la visitó en su casa del Pedregal, donde fue abordada por los medios de comunicación.

La cantante tranquilizó a los fans de la actriz al revelar que su mamá ya se encuentra mucho mejor de su padecimiento, el cual, señaló, ya es propio de su edad.

Silvia Pinal y sus hijos Instagram @laguzmanmx

¿Qué le pasó a Silvia Pinal?

Alejandra Guzmán contó que la familia pasó por un gran susto al enterarse de que doña Silvia Pinal se sentía mal, pero afortunadamente ya está mejor.

La intérprete de ‘Yo te esperaba’ detalló que su mamá sufrió de una infección en las vías urinarias, pero hizo énfasis en que no fue nada grave al tratarse de un problema derivado de la edad.

“La veo mejor, ya me mentó la madre, eso significa que ya está mejor. Me sacó un sustote, estaba en Xalapa me enteré que no estaba bien, pero está mucho mejor, gracias por preocuparse”, dijo la rockera ante las cámaras.

“Fue como una infección, tiene cosas en las vías urinarias, pero también es parte de la edad y todo”, añadió.

Sylvia Pasquel y Silvia Pinal Instagram @sylviapasqueloficial

Alejandra Guzmán recuerda cuando Silvia Pinal fue internada

En diciembre de 2023, Silvia Pinal causó gran preocupación cuando fue llevada a un hospital de la Ciudad de México donde fue diagnosticada con influenza, donde fue tratada con antibióticos y rehabilitación pulmonar.

Alejandra Guzmán bromeó con la época decembrina, pues recordó cuando su madre tuvo que ser internada frecuentemente por sus problemas de salud.

“Ay no ya, por favor”, dijo la cantante mientras hacía una cruz con los brazos.

Además, la hija de Enrique Guzmán dijo que cuidar a su mamá es terapéutico y la llena de amor y la rehabilita estar cerca de ella.