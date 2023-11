Priscilla Presley abre su corazón: así enfrentó la muerte de su hija

Priscilla Presley, quien fuera esposa del icónico Elvis Presley, está por lanzar la película basada en sus memorias.

La cinta se llama Priscilla, fue escrita y dirigida por Sofía Coppola, y se basa en las memorias Elvis and Me, escritas por Priscilla Presley y Sandra Harmon.

Es protagonizada por Cailee Spaeny como Priscilla y Jacob Elordi como Elvis Presley.

La película llega un año después de Elvis, una cinta de Bar Luhrmann, protagonizada por Austin Butler.

¿Qué contará Priscilla Presley?

La gran historia de amor que comenzó a finales de 1960, desde que se conocieron en una fiesta que el cantante organizó en su casa.

La empresaria tuvo una larga sesión de preguntas y respuestas en el South Point Casino de Las Vegas, donde abrió su corazón.

Habló de sus momentos más dolorosos, como la muerte de su hija Lisa Marie y la de su ex pareja, el “Rey del Rock and roll”, así como la de su nieto.

Lisa Marie nunca se recuperó del golpe de perder a su hijo, Benjamin Storm Keough, que se suicidó en 2020 a los 27 años.

Comentó la razón de porqué no se volvió a casar, la cual es muy simple, ella no quiso tener un esposo después de él. Descartó que se debiera a una promesa hecha a Elvis de no tener otro hombre mientras él estuviera vivo.

La pareja se separó en octubre de 1973, tras seis años de matrimonio. Tuvieron a Lisa Marie, como única hija.

Le preguntaron porqué no tuvo otro hijo, a lo que respondió que Elvis sentía que no le dedicaba mucho tiempo a su pequeña, por la agenda tan llena que tenía por su trabajo.

En 1977 murió Elvis Presley, ya no eran pareja, pero aún así le afectó mucho a Priscilla, primero porque el cantante tenía tan solo 42 años de edad.

Sentía que todavía estaba muy joven y con muchos planes por hacer. Su mayor miedo era Lisa, quien tenía 9 años en ese momento.

Se espera que la película genere varios comentarios, pues esta es la versión de Priscilla, y de la mano de una directora reconocida como Sofía Coppola.