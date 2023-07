Quién es Pablo Bernot, el guapo novio de Sofía Castro y yerno de Angélica Rivera

Sofía Castro y su novio, el empresario Pablo Bernot, conforman una de las parejas más encantadoras de la farándula mexicana.

Pese a llevar una relación casi perfecta con su novio, Sofía Castro no está pensando en casarse pronto. En una entrevista reciente, la famosa hija de Angélica Rivera y José Alberto ‘El Güero’ Castro señaló que aún no tiene planes de boda con el empresario Pablo Bernot, por lo que solo está enfocándose en disfrutar el momento. La noticia, por supuesto, tomó por sorpresa a todos aquellos que ven en los jóvenes a una de las parejas más encantadoras de la farándula mexicana. Pero ¿cómo surgió esto?, ¿quién es el novio de Sofía Castro? y ¿por qué no se han comprometido?

Quién es el novio de Sofía Castro

Pablo Beriot es novio de Sofía Castro desde el 7 de septiembre de 2019.

Según han destacado diversos medios, el joven es originario de Cuernavaca, lugar donde su familia posee hoteles y restaurantes, propiedades que conforman su pequeño imperio en la industria del servicio local. Desde julio de 2014, Pablo se desempeña como director de nuevos proyectos de Las Mañanitas, un reconocido hotel, restaurante y spa que ha servido a personalidades como El Sha de Irán, el fallecido príncipe Felipe de Edimburgo, Carlos Slim, Bono, Muhammed Ali, Pelé, Juan Gabriel, Luis Miguel y Salma Hayek.

Sofía Castro y Pablo Bernot Instagram

El novio de Sofía Castro nació el 22 de febrero de 1991, por lo que es solo cinco años más grande que su pareja.

La romántica historia de amor de Sofía Castro y su novio, Pablo Bernot

Si bien, Pablo Bernot y Sofía Castro se conocen desde hace casi diez años fue hasta 2019 que probaron suerte en el amor. El encargado de dar el primer paso en la consolidación de una relación fue Pablo, quien viajó a Nueva York para convecer a Sofía de convertirse en su novia. Castro, quien se encontraba en la Gran Manzana para asistir a la Fashion Week, aceptó encantada.

El 7 de septiembre de 2020, justo en el marco de su primer aniversario, Sofía y Pablo presumieron su relación públicamente por primera vez. “Gracias por tu amor incondicional, me has enseñado que el amor SI puede ser bonito y que el amor es de 2 y que si se hace equipo todo se puede”, escribió la hija de Angélica Rivera en un post en Instagram donde se les puede ver a amabos muy cariñosos. “La vida no sería lo hermosa que es si no tuviéramos cicatrices. Gracias por sanar las mías; gracias amor por llegar a mi vida”.

Pablo Bernot y Sofía Castro Instagram

Desde entonces y hasta ahora, Sofía no ha dudado en compartir con sus seguidores cada fecha importante en su relación. Ya sea en una romántica tarde acostados sobre un sillón, celebrando cumpleaños y festividades, o en sus múltiples viajes por el mundo, Sofía siempre tiene una fotografía capturando el momento.

¿Una boda en puerta?

La estupenda relación que Sofía Castro ha mantenido con su novio Pablo Bernot es tan notable que muchos cuentan las horas para que la pareja llegue al altar o, incluso, comiencen a tener hijos. Sofía no tiene prisa y avanza con cautela en su romance. “Fácil no ha sido... entendernos, acoplarnos, comunicarnos, discusiones, apoyarnos, estar, llorar, reír, viajar, corregir los errores, detalles, sorpresas, momentos malos (si ninguna relación es perfecta por las que parezca), momentos muy buenos, aguantar la distancia, llamadas, FaceTime interminable, vuelos y más vuelos para poder vernos aunque sea unos días o unas horas para luego llegar y sentir que contigo es casa y un lugar seguro donde quiera que estremos”, publicó en Instagram en mayo de 2022.

A finales de 2022, solo unos meses después de irse a vivir junto a su pareja, Sofía contó al programa Despierta América sus planes a futuro en el terreno amoroso: “Primero va la boda, primero va mucho trabajo que viene. Algún día, claro que me gustaría ser mamá y espero que Dios me mande lo que me quiera mandar, pero quisiera una niña”.

Sin embargo, a mediados de 2023, la actriz confesó que aún no ha recibido anillo de compromiso, sin que eso la preocupe: “Todavía no, no sé por qué me quieren casar. (Deseo) disfrutar a la familia y, sobre todo, la chamba. Quiero concentrarme mucho en el trabajo y será (la boda) cuando tenga que ser”.