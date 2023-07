Actriz, bailarina, modelo y dueña del corazón de uno de los productores más importantes de México; ella es Mimi Morales, la nueva novia de ‘El Güero’ Castro.

José Alberto ‘El Güero’ Castro está estrenando novia. En medio de rumores de reconciliación con su exesposa Angélica Rivera y de un posible romance con Mariana Seoane, el afamado productor televisivo sorprendió a todos al presentar a la actriz colombiana Mimi Morales como su nueva conquista. Pero, quién es Morales y cómo se dio el flechazo entre la intérprete y el productor.

Quién es Mimi Morales, la nueva novia de ‘El Güero’ Castro

Mimi Morales es una actriz, bailarina y modelo colombiana famosa por su trabajo en telenovelas como Doña Bárbara, Por amar sin ley y El Señor de los Cielos.

Nació el 11 de abril de 1976 en Cartagena de Indias, Colombia y fue registrada legalmente como Maria Elvira Morales. Desde muy joven manifestó interés por el movimiento, tomando clases de artes marciales y ballet. Ya en su adolescencia se decantó por diversas carreras: Administración de Empresas, Comunicación y Periodismo. Finalmente estudió Artes Plásticas y Actuación.

Mimi Morales y Andrés Palacios en la presentación de Tierra de Esperanza Instagram

Empezó a trabajar en la televisión después de aparecer en un comercial de Colombiana, una marca de refrescos de su país natal. Primero condujo noticieros, posteriormente ingresó a la actuación. En 2010, luego de más de un lustro de trayectoria, llegó a México para trabajar en la telenovela El triunfo del amor, producida por Salvador Mejía. Desde entonces ha participado en más de una docena de proyectos. “Mi rebeldía me ha ayudado a buscar nuevas cosas, a atreverme, a aventurarme”, dijo a Dante Night Show.

Cómo se conocieron Mimi Morales y ‘El Güero’ Castro

José Alberto ‘El Güero’ Castro contrató a Mimi Morales para interpretar a Violeta de Camacho en el drama judicial Por amar sin ley, que se transmitió entre 2018 y 2019. El papel fue un gran apoyo para la actriz, que se había quedado sin casa un año antes debido a las afectaciones del terremoto del 19 de septiembre de 2017 en la Condesa.

Si bien, ambos mantuvieron un trato profesional, este se fue convirtiendo en algo más. En 2023, a la par del estreno de la telenovela Tierra de esperanza donde ambos laboran, decidieron confirmar que habían iniciado un romance que se mantiene hasta estos días.

“Nos conocemos desde hace muchos años, uno de los lugares en los que audicioné fue en su producción, pero desafortunadamente no se dio en ese momento; ambos teníamos amigos en común y coincidimos en reuniones, pero éramos solo conocidos, no había un vínculo más grande. Mucho tiempo después volvimos a coincidr, empezamos a conocernos más, a darnos la oportunidad y ahora tenemos una relación bastante estable, nos entendemos muy bien, estamos muy contentos”, dijo Morales a TVyNovelas.

La relación, que ya sobrevivió a unas escandalosas fotografías donde se veía a ‘El Güero’ besando a la actriz Mariana Seoane, también ha sido abordada publicamente por las hijas del productor. En entrevista con el programa Hoy, Sofía Castro señaló que se siente feliz por el noviazgo de su padre y aseguró que ese no es un tema tabú en su casa: “Yo siempre lo he dicho, mientras mis papás estén contentos, yo voy a estar contenta y feliz. Así que, si él está contento, yo estoy contenta... Todo el mundo piensa ‘seguramente las prospectas de tu papá te han de dar terror’, claro que no, de verdad soy muy buena hijastra”.