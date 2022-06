¿Qué es la enfermedad de Lyme que padece Thalía?

Laura Zapata reveló que en los últimos días su hermana Thalía ha lidiado con fuertes síntomas de la enfermedad de Lyme que padece desde hace casi 13 años.

Hace varios años que Thalía fue diagnosticada con la enfermedad de Lyme, un padecimiento sin cura originado por la picadura de una garrapata.

En un encuentro con la prensa, su hermana Laura declaró que había días en los que Thalía no se podía levantar al tener dolor en las conyunturas e incluso dio a conocer que su madre también tuvo este padecimiento.

“Es una enfermedad que no tiene cura, mi mamá murió con Lyme, tomaba 27 o 30 pastillas. Thalía está llevando su enfermedad, ojalá que encuentren la cura contra el Lyme”, dijo Zapata.

En tanto, Laura dijo que la intérprete de “Amor a la mexicana”, no se ha sentido nada bien con la enfermedad, sin embargo, ha puesto todo de su parte para seguir adelante. “A veces se siente mal, me dice ‘hermanita no me puedo levantar, me estoy arrastrando, pero me obligo’. Ella es bien disciplinada, tiene su gimnasio en casa y me dice ‘me voy a obligar, porque no me puedo mover…”.

¿Qué es la enfermedad de Lyme?

Es una infección bacteriana que se adquiere a través de una mordedura de una garrapata de patas negras. Sin embargo, no todas las garrapatas son portadoras de esta enfermedad, solo aquellas que se han alimentado de roedores o animales infectados con la bacteria Borrrelia burgdorferi.

Según los expertos, las personas que tiene mayores probabilidades de contraer esta enfermedad son aquellas que realizan actividades al aire libre en pastizales altos, lugares donde predominan las garrapatas o tener mascotas que puedan traer estos insectos al hogar.

Si no se trata temprano, la infección puede extenderse a las articulaciones, el corazón y el sistema nervioso.

Dentro de los síntomas de Lyme se encuentran:

-Sarpullido o erupción en la piel

-Fiebre

-Escalofríos

-Dolores de cabeza

-Fatiga

-Dolores en el cuerpo

-Ganglios linfáticos inflamados

