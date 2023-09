¿Qué ha sido de Sara Salazar, la viuda de José José?

José José y la cubana Sara Salazar, mejor conocida como Sarita, se conocieron en casa de ella en Miami, Florida durante una fiesta en 1993.

En una entrevista de 2018, Sarita contó cómo conoció al ‘Príncipe de la canción’: “Él fue invitado a una fiesta que había en mi casa. No fue amor a primera vista, fueron 5 minutos después”.

José José y Sara Salazar se casaron en 1995 Instagram @sari_oficial

Incluso afirmó que no sabía quién era, y lo confundió con un cantante de salsa. “Yo me crie escuchando música americana y le pregunté si era cantante de salsa, y él me respondió: ‘Si tengo que cantar salsa, la canto’”, aseguró Salazar.

En ese entonces, Sarita tenía dos hijas – Monique y Celine – y había estado casada anteriormente.

Por su parte, José José había estado casado dos veces. La primera ocasión fue con Natalia “Kiki” Herrera, entre 1970 y 1975. Más tarde contrajo matrimonio con la actriz Ana Elena “Anel” Noreña, con quien se casó en 1976 y se separó en 1991. La pareja tuvo dos hijos: José Joel y Marysol.

José José y Sarita se casaron en 1995, año en que también dieron la bienvenida a su hija, Sara Sosa, justo cuando el intérprete de ‘El triste’ estaba terminando su tratamiento contra el alcoholismo. Su esposa lo acompañó durante todo ese proceso, incluso antes de casarse.

José José y Sara Salazar tuvieron una hija, Sara Instagram @sari_oficial

Sara Salazar se convirtió en mánager de José José

Luego de contraer nupcias y el nacimiento de su hija, Sarita se convirtió en mánager del cantante, puesto que mantuvo hasta 2008. Ese año, Salazar sufrió un derrame cerebral que casi le cuesta la vida.

Durante el manejo de la carrera de su esposo, Sara fue la más férrea defensora de su imagen y su talento, tal como aseguraban personas allegadas al artista.

¿Qué ha pasado con Sarita luego de la muerte de José José?

La muerte de José José el 28 de septiembre de 2019 a causa de un cáncer de páncreas estuvo rodeada de escándalos, desde la incógnita de dónde se encontraba el cuerpo del intérprete de ’40 y 20’ hasta peleas por la herencia del cantante que siguen aún hoy en día, a casi cuatro años de su partida.

Poco se sabe de Sara Salazar luego de la muerte de José José en 2019 Instagram @sari_oficial

Y aunque poco se sabe actualmente de la viuda del ‘Príncipe de la canción’, se ha sabido que ella y su hija Sara vendieron recientemente el departamento que tenía el cantante en la ciudad de Miami. Además, Sarita ha reclamado ser la única heredera de la fortuna de su esposo, tanto en México como en Estados Unidos.