Sarita Sosa, la hija menor del intérprete prefirió alejarse de la prensa tras la polémica que desató la muerte de su padre.

Cabe recordar que la joven ha sido blanco de críticas debido a que año y medio antes del deceso de su padre José José, decidió llevárselo a vivir a Estados Unidos, supuestamente sin consultarle sus planes a sus medios hermanos, Marysol y José Joel Sosa, quienes se molestaron por esta decisión.

Además, trascendió en la prensa que cuando José José estuvo viviendo en Miami, se le impidieron las visitas de su familia en México y supuestamente Marysol y Jose Joél no supieron nada de él hasta su muerte el 28 de septiembre de 2019. Por todo esto, Sarita ha recibido fuertes ataques aunado a que se especulaba que no tenía buen trato con su padre, quien atravesaba un delicado estado de salud, y que ella y su esposo hacían mal uso de su dinero.

¿Sarita Sosa se está divorciando?

Ahora, tras varios años de la muerte de su padre, la joven vuelve a estar en el foco debido a rumores de divorcio. Cabe recordar que Sarita Sosa se casó a sus 18 con Yimmi Ortiz, con quien lleva más de 10 años de matrimonio.

Sarita Sosa Instagram

Según el presentador de espectáculos Javier Ceriani, dio a conocer en el programa Chisme No Like, que contaba con elementos para decir que Sarita y Yimmy habían terminado su relación, pues tras visitar la casa de ambos se habría percatado de varias irregularidades.

¿Qué fue de Sarita Sosa, la hija menor de José José? Instagram

Según el presentador, la hija de José José le habría regalado varios coches de lujos y motos a su pareja, los cuales tenían un sitio visible, pero ahora ya no estaban. “Cada vez que venía yo, se veían dos motos, una camioneta y un coche que no era este. Sarita Sosa se acaba de comprar un Tesla. La realidad es que las motos del marido ya no están, la camioneta tampoco, quiere decir que los rumores son cierto y Sarita echó de la casa a su marido”, detalló.

A pesar de los rumores sobre su vida, Sarita sigue tratando de convertirse en una estrella como su padre para seguir manteniendo vivo su legado, prueba de ello es que la compositora comparte videos en sus redes sociales donde demuestra su talento musical. Además también publica fotografías inéditas para recordar a su padre, el gran príncipe de la canción. En junio estrenó su nuevo sencillo titulado “te extraño”, en honor a José José.