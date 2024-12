¿Qué le pasó a Raphael? Revelan que fue hospitalizado de urgencia: lo que se sabe

El reconocido cantante español Raphael fue hospitalizado de urgencia este martes 17 de diciembre, mientras realizaba la grabación de un programa. La noticia ha generado una ola de preocupación entre los seguidores del llamado Divo de Linares.

¿Por qué hospitalizaron a Raphael?

Según informes iniciales publicados por el diario ‘El Español’, que refieren a fuentes policiales, Raphael sufrió un fallo cardiovascular mientras se encontraba en el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid. En tanto, el periódico ‘El País’ refiere que el intérprete tuvo “un episodio cerebro vascular con pronóstico reservado”.

El incidente ocurrió durante la grabación de un programa especial de ‘La Revuelta’, conducido por David Broncano. La emergencia ocurrió antes de las 19:30 horas, momento en el que el Servicio de Emergencias de la Comunidad de Madrid recibió un aviso y acudió al lugar para atender al cantante.

¿A qué hospital fue trasladado Raphael?

Tras el incidente, Raphael fue trasladado de urgencia al Hospital Clínico San Carlos de Madrid, donde recibe atención médica. Se espera que en las próximas horas se emita un comunicado oficial con más detalles sobre su estado de salud.

¿Cuál es el estado de salud de Raphael?

El cantante ha sido abierto sobre sus problemas de salud en el pasado. Hace apenas unos días, Rapahel participó en el programa ‘El Hormiguero’, conducido por Pablo Motos. Durante la entrevista habló sobre su salud y recordó el trasplante de hígado al que se sometió en 2003.

En dicha entrevista, Raphael compartió con el público: “Yo estoy bien, me he cuidado. Solo una vez que no me cuidé y menudo viaje me pegó la vida. Antes de lo que me ocurrió y de tener que ser trasplantado, no me cuidaba. Hace 22 años me dieron una segunda oportunidad y desde entonces me cuido muchísimo. Ahora está todo fantástico”.

¿Cuántos años tiene Raphael?

El cantante de éxitos como “Mi gran noche” y “Yo soy aquel” tiene 81 años de edad.

¿Quién es Raphael?

Miguel Rafael Martos Sánchez, mundialmente conocido como Raphael, es un ícono de la canción española. Llamado también “el divo de Linares”, pues nació en Linares, Jaén, el 5 de mayo de 1943, inició su carrera profesional a los 16 años, al firmar con Philips Records y adoptar el nombre artístico que lo catapultaría a la fama.

Su potente voz, amplio registro vocal y dramática puesta en escena lo diferenciaron desde sus inicios. Éxitos como “Yo soy aquel”, “Mi gran noche”, “Digan lo que digan”, “Escándalo” y “Como yo te amo” se convirtieron en clásicos atemporales que han trascendido generaciones, para consolidarlo como una figura clave de la música en español.

A lo largo de su extensa trayectoria, que abarca más de seis décadas, Raphael ha grabado numerosos álbumes en varios idiomas, actuado en películas y realizado innumerables giras internacionales, para ganarse el cariño y el respeto del público a nivel mundial.

A pesar de los altibajos propios de una carrera tan longeva, Raphael ha sabido reinventarse y mantenerse vigente, recientemente había anunciado el inicio de su nueva gira 2025 y su participación en el festival Vive Latino 2025 en Ciudad de México.

En 2003, tras una etapa delicada de salud que requirió un trasplante de hígado, el cantante demostró una admirable fortaleza y regresó a los escenarios con renovadas energías. Este episodio marcó un antes y un después en su vida personal, pero también fortaleció su conexión con el público, que siempre lo ha apoyado incondicionalmente. Su perseverancia y pasión por la música lo han convertido en un ejemplo de superación y un referente indiscutible de la cultura popular española.