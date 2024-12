Quién es David Corenswet, el nuevo actor de Superman 2025 en la esperada película de James Gunn

David Corenswet se encuentra en el centro de atención debido a su participación como el próximo actor que interpretará a Superman en la nueva película de James Gunn.

Este joven actor, con una trayectoria en ascenso, asume el icónico papel del Hombre de Acero, con lo que genera una gran expectativa entre los fanáticos del universo DC. ¿Pero quién es realmente David Corenswet? A continuación, exploraremos su vida, carrera y el camino que lo llevó a convertirse en el nuevo Superman.

¿Quién es David Corenswet y cuál es su trayectoria?

David Packard Corenswet nació en Filadelfia, Pensilvania, el 8 de julio de 1993. Su formación actoral se consolidó tras graduarse de la prestigiosa Escuela Juilliard de Artes en 2016. Antes de llegar a la gran pantalla, Corenswet participó en diversas producciones teatrales desde su infancia, una muestra de su pasión por la actuación desde temprana edad.

Su padre, John Corenswet, también tuvo una trayectoria en el teatro antes de dedicarse a la abogacía. Un dato curioso sobre su familia es que su abuelo materno es Edward Packard, el creador de la famosa serie de libros “Elige tu propia aventura”.

Su incursión en el mundo del espectáculo no se limitó al teatro. Corenswet coescribió, produjo y protagonizó la serie web de comedia “Moe & Jerryweather” (2014-2016). Además, escribió y actuó en “Following Chase” (2011). Estos proyectos demostraron su versatilidad y talento tanto delante como detrás de cámaras.

¿En qué series y películas ha participado David Corenswet?

Tras graduarse de Juilliard, Corenswet comenzó a ganar reconocimiento en la industria del entretenimiento. Participó en diversas series de televisión, incluyendo apariciones en “House of Cards”, “Elementary” e “Instinct”. Sin embargo, fue su papel en la serie de Netflix “The Politician” (2019-2020), donde interpretó a River Barkley, lo que le valió mayor visibilidad.

Posteriormente, protagonizó otra producción de Netflix, la miniserie “Hollywood” (2020), bajo la dirección de Ryan Murphy e Ian Brennan. Su actuación como Jack Castello fue aclamada por la crítica, lo que consolidó su posición como un actor prometedor.

También tuvo roles destacados en la serie de HBO “We Own This City” (2022) y en películas como “Look Both Ways” (2022) y “Pearl” (2022). Además, participó en proyectos cinematográficos como “Twisters” y “The Greatest Hits” (ambas de 2024), así como en la serie de Apple TV+ “Lady in the Lake” (2024).

¿Por qué fue elegido David Corenswet para ser Superman?

La elección de David Corenswet para interpretar a Superman en la película dirigida por James Gunn generó gran interés. Tras un exhaustivo proceso de casting, los copresidentes de DC Studios, Peter Safran y James Gunn, seleccionaron a Corenswet para encarnar al icónico superhéroe. La decisión se tomó luego de que el actor realizara pruebas con el traje y maquillaje completos, con lo cual impresionó a los directivos con su interpretación.

¿Qué significa para David Corenswet interpretar a Superman?

Interpretar a Superman representa un gran salto en la carrera de David Corenswet. Asumir el papel de un personaje tan emblemático conlleva una gran responsabilidad, pero también una enorme oportunidad para consolidarse como una estrella de Hollywood. Corenswet se une a la lista de actores que han dado vida al Hombre de Acero en la pantalla grande, como el icónico Christopher Reeve, Brandon Routh y Henry Cavill.

¿Cómo es la nueva película de Superman dirigida por James Gunn?

La nueva película de Superman, dirigida por James Gunn, marca el inicio de una nueva era para el universo cinematográfico de DC. La película promete una nueva visión del personaje, en que se combinan acción, humor y emoción, mientras muestra la lucha interna de Clark Kent, entre su poderosa naturaleza alienígena y su formación terrícola. Gunn, conocido por su trabajo en películas como “Guardianes de la Galaxia”, aporta su estilo único a esta nueva entrega.

¿Cuándo se estrena Superman con David Corenswet?

“Superman”, la película que marcará un antes y un después en la carrera de Corenswet, está programada para estrenarse el 11 de julio de 2025. Esta fecha es muy esperada tanto por los fanáticos del universo cinematográfico de DC como por los seguidores del propio Corenswet, ansiosos por ver su interpretación del icónico superhéroe.

¿Quiénes participan en Superman junto a David Corenswet?

En “Superman”, Corenswet estará acompañado por un talentoso elenco que incluye a Rachel Brosnahan como Lois Lane y Nicholas Hoult como Lex Luthor. Otros miembros del reparto son Nathan Fillion, Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan y muchos más, quienes aportarán su talento para dar vida al renovado Universo DC bajo la dirección de James Gunn.

¿Qué otros actores han sido Superman antes de David Corenswet?

A lo largo de la historia del cine y la televisión, varios actores han interpretado a Superman:

Kirk Alyn (Seriales de cine).

George Reeves (Serie de televisión “Las aventuras de Superman”).

Christopher Reeve (Películas de Superman de los años 70 y 80).

Dean Cain (Serie de televisión “Lois & Clark: Las nuevas aventuras de Superman”).

Tom Welling (Serie de televisión “Smallville”).

Brandon Routh (Película “Superman Returns”).

Henry Cavill

David Corenswet ahora se une a esta ilustre lista, listo para aportar su visión única al personaje y explorar nuevas profundidades en la historia de Superman. Con una sólida formación, un profundo respeto por el legado del superhéroe y una clara visión artística, Corenswet está listo para asumir el manto de Superman y dejar su propia huella en el Universo DC.