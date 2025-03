Quién es el actor de ‘Medusa’ que le hizo frente a las críticas por este sorprendente detalle

El pasado 5 de marzo se estrenó la serie de ‘Medusa’ en Netflix y en muy poco tiempo se convirtió en un éxito entre el público, sin embargo, este proyecto se ha visto envuelto en polémica en Colombia, país en el que se desarrolla la historia.

Desde que llegó a la plataforma de streaming, ha generado toda clase de comentarios en redes sociales, pues la serie se grabó en Barranquilla, una ciudad costera colombiana (de donde es originaria Shakira), sin embargo, muchos internautas han acusado a la producción de no recurrir a actores costeños, por lo que, según ellos, su acento y expresiones no son las correctas.

La elección del casting y el guión han causado gran molestia entre algunos internautas, por ello, Johan Rivera le hizo frente a las críticas a través de un video en TikTok con el que quiere parar los comentarios negativos y hacer hincapié en las cosas positivas de esta producción.

“No soy de hacer estos videos porque no me gusta mucho, creo que por esta plataforma (TikTok) nunca lo había hecho, pero, vamos a hablar sobre el tema de ‘Medusa’ y sobre los comentarios que ha recibido, principalmente con la cuestión del acento”, comenzó su video.

Johan Rivera explicó que el elenco no se eligió en Colombia, sino en México, y buscaban a actores con una gran proyección dentro y fuera de su país.

“Quiero explicarles algo, primero que todo, la serie de Medusa es un proyecto que es internacional porque Netflix es una plataforma internacional. El casting lo escogieron desde la Ciudad de México, entonces, lo que ellos seguramente querían era los actores que de pronto tienen más visibilidad afuera de Colombia. Respeto mucho el trabajo de todos los que mencionan y de hecho algunos son amigos míos y colegas, los amo y los quiero, pero de pronto no tienen la visibilidad que se requería para una factura internacional y saben que lo digo con todo respeto, porque yo los quiero mucho”.

Además, el actor dijo que le resulta muy lamentable que, en lugar de aplaudir la decisión de una plataforma como Netflix de elegir esa ciudad para realizar una producción tan importante, la gente se esté fijando en detalles como el acento.

Johan Rivera, actor de ‘Medusa’ Instagram @johanriverazumaque

“Me parece terrible, que se peguen solamente de ese aspecto de que el acento está malo y que digan que la serie es muy vulgar, porque decimos ‘*’, porque decimos ‘*’, si son palabras coloquialisimas de nuestro dialecto costeñol. No entiendo la verdad, cuál es la vaina con eso, no entiendo por qué se pegan cuando hay más bonitas que resaltar, la trama está elegante, se resalta la ciudad y lo que se tiene que resaltar, su carnaval, sus comidas, su música, la cultura… pero no, se pegan en el acento y a atacar a los actores, que lo s actores hicieron un gran esfuerzo, tuvieron un coaching de voz, se hace lo que se puede y yo creo que hicieron un gran trabajo, no está tan lejos de la realidad”.

“La plataforma de Netflix se fija en Barranquilla para realizar esto, y ustedes solo le ven lo malo (...) no sabemos apreciar que una plataforma que es internacional se fija en nuestra cultura y empezamos a atacar a la gente, a los actores y al equipo”, finalizó.

¿Quién es Johan Rivera?

Johan Mauricio Rivera Zumaqué creció en Montería, Colombia, bajo la influencia artística de su familia, quienes lo apoyaron desde muy joven para demostrar sus capacidades en la actuación.

Fue el director Agamenón Quintero quien le dio la oportunidad de debutar en la cinta ‘Mi primera vez’. También ha participado en otras grandes producciones como ‘Infiltrados’, ‘La luz de mis ojos’, ‘Leandro Díaz’, ‘El Barón’ ‘La Luz de mis ojos’, ‘A puerta cerrada’, ‘Todo es prestado’, ‘Garzón vive’ y ‘Echo 3’. Tuvo una breve aparición en la película ‘Triple frontera’ junto a Ben Affleck, Pedro Pascal, Charlie Hunnam, entre otros.

También apareció en la miniserie de Netflix ‘Secuestro del vuelo 601’ junto a Mónica Lopera y Valentón Villafañe.

¿Quién es Johan Rivera en ‘Medusa’, la serie?

En la serie de Netflix ‘Medusa’, Johan Rivera interpreta ‘Porras’, un detective y compañero leal de ‘Danger Carmelo’, el investigador principal que indaga en la desaparición de Bárbara Hidalgo tras la explosión de su yate.

Porras apoya a Danger en su búsqueda de la verdad sobre el atentado contra la nueva CEO de la corporación Medusa, desempeñando un papel clave en la investigación.

¿De qué trata la serie ‘Medusa’?

Esta serie policíaca comienza con la misteriosa explosión en el yate de Bárbara Hidalgo, quien acaba de asumir el cargo de CEO de la poderosa corporación Medusa tras la muerte de su padre.

Danger Carmelo es un detective decidido a desentrañar la verdad detrás del incidente, que inicialmente se considera un accidente, pero que pronto se revela como un posible atentado. Acompañado por su compañero ‘Porras’, Danger se sumerge en una red de intrigas, corrupción y secretos que involucran a la élite empresarial y política.