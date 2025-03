Quién es Joe Gatto, el comediante y ex ‘Impractical Jokers’ acusado de acoso sexual por dos jóvenes mujeres

Joe Gatto, reconocido comediante y exintegrante del popular programa Impractical Jokers, se encuentra en el ojo del huracán luego de que dos jóvenes mujeres lo acusaran de acoso sexual. La noticia ha generado gran revuelo en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los seguidores del programa que alcanzó fama internacional gracias a su estilo de comedia.

Joe Gatto, de 48 años, es originario de Nueva York, y fue uno de los fundadores del grupo cómico The Tenderloins, junto a James Murray, Brian Quinn y Sal Vulcano. El cuarteto saltó a la fama en 2011 con el estreno de Impractical Jokers, un programa que rápidamente se convirtió en un éxito gracias a sus situaciones incómodas y desafíos hilarantes.

En 2021, Gatto anunció su salida del programa citando razones personales y familiares. Desde entonces, el comediante se ha mantenido activo en redes sociales y en presentaciones de stand-up Comedy.

Joe Gatto fue acusado de agresión sexual por dos mujeres Instagram Joe Gatto

De qué acusan a Joe Gatto, comediante de Impractical Jokers

Las acusaciones en contra de Joe Gatto surgieron cuando dos mujeres afirmaron que Gatto habría tenido un comportamiento inapropiado durante encuentros en eventos privados. Según los testimonios, las presuntas víctimas aseguran que el comediante se acercó de manera insistente y realizó comentarios inapropiados.

US Weakly informó que el sábado 22 de marzo, Gatto negó las acusaciones hechas por ambas mujeres en una declaración a Page Six. “He usado mal juicio y, como resultado, he violado la confianza de las personas que más amo. Pero cualquiera que me conozca sabe muy bien que no agrediría a nadie”.

El caso ha generado diversas reacciones en redes sociales, donde algunos fanáticos han expresado su engaño, mientras que otros piden esperar más información antes de juzgar al comediante. La situación se encuentra en desarrollo, y se espera que en los próximos días tanto el propio Gatto como las autoridades brinden mayor claridad sobre este delicado asunto.