¿Quién es la novia de José Eduardo Derbez y cómo inició su historia de amor?

José Eduardo Derbez asustó a todos sus seguidores al anunciar el rompimiento de su noviazgo. Lo hizo en su cuenta de Instagram, lo que generó varias dudas, pues él y su novia lucían muy enamorados.

Cabe destacar que todo se trató de una broma del actor, cuyo texto de una imagen con su pareja decía lo siguiente:

“Última foto que subo de nuestra historia (justo donde empezamos), quiero aclarar que no me arrepiento de nada en lo absoluto.

Hoy decidimos que no era sano seguir juntos, mucha desconfianza e inseguridades que no nos dejaban ser felices.

No me arrepiento del tiempo que pasé a su lado, fueron los mejores días de mi vida, pero así es esto”.

La novia de José Eduardo Derbez

La guapa chica que aparece en la foto con José Eduardo Derbez es Paola Dalay, quien es modelo, y de acuerdo con su perfil en Instagram también es beauty designer.

Paola contó, en algún live hace un tiempo, que el hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, comentó alguna foto de ella y de ahí comenzaron a hablar.

Aclaró que no era su fan, pero que sí lo ubicaba. Jamás pensó que podría ser su novia, pero llevan juntos 3 años y 10 meses. Cuando cumplieron 3 años lo reveló con esta imagen:

Tiene 21 años de edad y es de Toluca, Estado de México, la diferencia de edades por el momento no parece ser impedimento para su amor.

El más carismático de los hijos Derbez, tiene 31 años de edad y luce muy estable con Paola, así lo demuestran las fotos donde comparten su amor.

Además, la también influencer de belleza, ya convive con su suegro, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo.

Con quien no comparte mucho es con Victoria Ruffo, de quien dijo alguna vez, que la pone muy nerviosa, ¿acaso será celosa la reina de las telenovelas?

Pao Dalay tiene más de 660 mil seguidores en TikTok y 238 mil en Instagram.

En el ámbito profesional, José Eduardo está por estrenar programa en Las Estrellas junto a Érika Buenfil, Natalia Téllez, Beto Cuevas y Ricardo Montaner.

Estará en las pantallas los domingos en “Veo cómo cantas”, a partir del 20 de agosto a las 21:00, en el lugar que dejó La casa de los famosos México 2023.