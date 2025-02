Quién era la querida actriz de ‘Gossip Girl’ que murió sorpresivamente a los 39 años

La comunidad del entretenimiento está de luto tras el inesperado fallecimiento de Michelle Trachtenberg, reconocida por sus papeles en series icónicas como “Gossip Girl” y “Buffy, la cazavampiros”. La actriz fue encontrada sin vida en su apartamento de Nueva York a la edad de 39 años.

¿Cómo y dónde fue encontrada Michelle Trachtenberg?

Según información publicada por el New York Post, Trachtenberg fue hallada por su madre alrededor de las 8 a.m. en su residencia ubicada en One Columbus Place, un lujoso complejo de apartamentos en el área de Central Park South, Manhattan. Las autoridades confirmaron que la actriz fue encontrada “inconsciente e insensible” y declarada muerta en el lugar por los servicios de emergencia. No se sospecha de actos criminales en relación con su fallecimiento.

¿De qué murió Michelle Trachtenberg? Causa de muerte

Aunque la causa oficial de la muerte aún no ha sido revelada, se sabe que Trachtenberg se sometió recientemente a un trasplante de hígado. En el último año, la actriz generó preocupación entre sus seguidores debido a cambios notables en su apariencia física. A pesar de las especulaciones, ella defendió su estado de salud en redes sociales, afirmando: “Estoy feliz y saludable”.

Biografía de Michelle Trachtenberg

Nacida en Nueva York el 11 de octubre de 1985, Trachtenberg inició su carrera actoral a los tres años. Obtuvo reconocimiento temprano por su papel en la serie de Nickelodeon “The Adventures of Pete & Pete” (1991-1996) y alcanzó la fama al protagonizar “Harriet the Spy” en 1996. Posteriormente, interpretó a Dawn Summers en “Buffy, la cazavampiros” y a Georgina Sparks en “Gossip Girl”. Además, participó en películas como “EuroTrip”, “Ice Princess” y “17 Again”.

En el último año, Trachtenberg compartió imágenes en Instagram que mostraban un cambio en su apariencia, lo que llevó a algunos seguidores a expresar preocupación. En respuesta a los comentarios, la actriz declaró: “He recibido varios comentarios recientemente sobre mi apariencia. Nunca me he sometido a cirugía plástica. Estoy feliz y saludable. Revísense, haters”

¿Cuál fue la última publicación de Michelle Trachtenberg en redes sociales?

Una semana antes de su fallecimiento, Trachtenberg compartió una foto retrospectiva en Instagram, donde lucía un vestido verde, con la leyenda: “Quería verme traviesa”. El 12 de febrero, publicó una selfie actual con el mensaje: “Eye of the Tiger”