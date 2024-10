Quién es Paula Echevarría, la nueva pareja de ficción de William Levy

William Levy continúa con varios proyectos en España, y ahora uno de ellos tiene que ver con una bella actriz de esas distantes tierras. Se trata de Paula Echevarría, modelo española que coprotagonizara junto con el actor cubano la nueva serie de televisión Arcadia.

Tras cinco años alejada de la pantalla chica, Paula vuelve en la producción dirigida por Jorge Saavedra, que cuenta la historia de un entrenador deportivo juvenil, interpretado por Levy, que vive junto a su hijo al lado de un misterioso vecino que esconde un pasado oscuro y turbulento.

Además, la historia tendrá un triángulo amoroso en el que estará la mamá de su hijo y su nueva pareja Irene, interpretada por Echeverría.

Sobre su regreso a la televisión, la modelo de 47 años dijo a la revista People que sintió que era el momento y el proyecto indicado para volver.

“Me aparté de mi carrera de actriz sin pretenderlo al principio, llevaba muchos años seguidos grabando series y películas, hilando una con otra continuamente y al principio quería un pequeño ‘break’ , después vino una pandemia mundial, después un embarazo, un post-parto y cuando me quise dar cuenta llevaba ya 3 años sin un rodaje”, dijo.

Agregó: “Me acomodé y no quería renunciar a lo que estaba viviendo a nivel personal y así lo hice.. Ahora si sentía que me apetecía volver y apareció este proyecto que me encanta y estoy muy feliz”.

¿Quién es Paula Echevarría?

Paula Echevarría Colodrón comenzó su carrera artística en el 2000 cuando participó en las series Al salir de clase o Compañeros, además hizo de reportera en Emisión imposible.

Dos años más tarde interpretó a uno de los personajes de la obra de teatro Diez negritos. Después, compartió escena con Elsa Pataky. En todo este tiempo, Paula ha participado en distintas películas y series y hasta ha tenido su propio blog de moda dentro de la revista Elle.

Su última producción televisiva se produjo en 2019 cuando rodó el capítulo final de Velvet Collection, en la que apareció junto a Miguel Ángel Silvestre. Además, también tuvo un papel secundario en Si yo fuera rico.

Paula también es una figura prominente en redes sociales donde cuenta con 3.7 millones de seguidores en Instagram que siguen cada uno de sus pasos.