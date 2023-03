Rebecca Jones envía contundente mensaje sobre cómo se encuentra

Luego de pasar por problemas delicados de salud y abandonar la telenovela Cabo, la actriz Rebecca Jones se dedicó a recuperarse en su casa alejada del ojo público, teniendo algunas interacciones en redes sociales con sus fans, en las que mostró la gran actitud que la caracteriza.

Ahora, la intérprete Rebecca Jones sorprendió a sus seguidores al reaparecer durante la presentación de la película Nada Que Ver, de la cual forma parte del elenco. Sin duda, la imagen que inmediatamente se viralizó en redes sociales, emocionó a sus fans que han estado pendientes de la salud de la actriz desde que fue hospitalizada por una neumonía.

Por esta razón, Jones envió un mensaje de agradecimieto a todos quienes la han hecho sentir querida a lo largo de las últimas semanas, dejando en claro que pese a las circustancias, se encuentra positiva ante lo que venga.

"¡Qué lindo es saber que tanta gente me quiere! Y qué manera tan linda de demostrármelo”. “Invité a las personas que yo más amo, unos de toda la vida, otros, apenas de unos meses para acá, pero todos, todos, han estado conmigo en estos meses tan difíciles de sobrellevar. Y siguen conmigo, sobre todo ahora que se ve el resplendor de la salud perfecta, esa luz de esperanza tan añorada. Algunos no pudieron asistir por cuestiones de trabajo, pero sé perfectamente que su corazón está conmigo”, dijo conmovida al acudir al estreno de su película hace unos días.

Asimismo, habló de los comentarios que han surgido en redes sociales sobre su aspecto físico. “Sí, ya sé que estoy muy delgada, pero bien dice Saint- Exuperie: ‘lo esencial es invisible para los ojos’. Y créanme, ocho días en terapia intensiva adelgazan a cualquiera ... (ya los recuperaré), ahora sólo sé que cada día estoy más fuerte y sana. Y no, no pido un milagro como algunos dicen por ahí, porque sé que Dios SIEMPRE está conmigo. Tampoco estot luchando porque todos luchamos día con día por vivir, al menos yo pienso que así debería ser”, comentó.

Rebecca Jones aprovechó para hablar de cómo ha vivido este tiempo de recuperación, “lo que sí estoy haciendo es disfrutar de cada segundo de vida, probando sus manjares, sus momentos agridulces, aprendiendo de las cosas bellas y no tan bellas. Pensando cosas lindas. Por supuesto que me sigo cuidando, y para eso no sólo estoy con la medicina alópata, sino también con la alternativa”.

Finalmente, Rebecca pidió a sus fans no caer en especulaciones sobre su estado de salud. “Mientras tanto, si me estás leyendo y me quieres, no me tengas lástima, pues eso se acerca más al lamento, al quejido, y yo estoy muy pero muy lejana a eso”. “Más bien piensa cosas lindas, para que esos pensamientos se conviertan en polvos mágicos, se materialicen y se haga un enorme y colectivo pensamiento mágico. Les amo”.