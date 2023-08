¿Reconciliación? Sergio Mayer Mori habla de su relación con Natália Subtil

Sergio Mayer Mori volvió a México después de haber pasado unos meses en Colombia para cumplir con algunos compromisos de trabajo.

El hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori volvió a nuestro país para reencontrarse con su familia, en especial con su hija Mila, quien apareció en La Casa de los Famosos para visitar a su abuelo y se robó los corazones de los televidentes.

Este sábado, Sergio Mayer Mori se dio cita a la alfombra naranja de los Kid’s Choice Awards en el Auditorio Nacional, acompañado de su padre y su hermana Antonia, dejandose ver como muy pocas veces suelen hacerlo, pues siempre se han mantenido discretos respecto a su vida privada.

A su llegada fue abordado por los medios de comunicación que cuestionaron al intérprete sobre su vida personal y profesional. Sergio dijo que desea mantener viva su carrera musical, aunque sigue presentándose a muchos castings. “Estoy ya de regreso en México listo, para lo que se venga, pero antes que nada está la música”, comentó.

Además, habló sobre cómo es su relación con su expareja Natália Subtil y que a pesar de que han tenido diferencias respecto a la manutención de la pequeña Mila, el hijo de Bárbara Mori reconoció que ahora su relación ha mejorado por el bienestar de su primogénita.

Hace unos meses ambos llegaron al acuerdo de llevar una mejor relación, pues desde 2016 han protagonizado diversas polémicas y recientemente el año pasado, Natália acusó a su ex de no cumplir con la manutención de la niña.

No obstante, las cosas han cambiado y ahora la prioridad de los famosos es el bienestar de la menor. El joven de 25 años habló con gran orgullo de su hija y reveló a Unotv.

“Estoy muy orgulloso de poder ser papá de una personita tan hermosa tan inteligente y tan sensible, de verdad. Yo creo que tiene que ver mucho con la edad. Hoy en día creo que, con el tiempo, hemos entendido qué es lo mejor para Mila”. “Ya no es una bebecita, ya se ve su personalidad y su inteligencia. El hecho de verla madurar, ha hecho que quiera más de eso”.

¿Reconciliación? Sergio Mayer Mori habla de su relación con Natália Subtil Instagram

“Siento que, tanto Natalia como yo, siempre hemos querido lo mejor para nuestra hija, independientemente de nuestros roces y nuestros choques y de cómo nos hemos dicho cosas a lo largo de los años”, agregó Sergio Mayer Mori.

Finalmete dijo que su hija Mila lo tiene encantado aunque se sinceró que antes no quería ser papá porque pensó que era algo sumamente complicado; ahora cambió de parecer y volvería a ser papá. “Claro que sí, me encantaría. Lo he dicho, antes de Mila yo no quería ser papa”.