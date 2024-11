Registro Civil de Morelos revela si el matrimonio de Christian Nodal y Ángela Aguilar existe o no

El matrimonio entre Christian Nodal y Ángela Aguilar es completamente cierto, asegura el director del Registro Civil.

Los cantantes se casaron en el estado de Morelos en junio de 2024, en una ceremonia que reunió a sus seres queridos más cercanos.

En las últimas horas, surgieron rumores en redes acerca de que su boda presentaba irregularidades. Según el youtuber Mauricio Riveroll, el acta de matrimonio de los cantantes en el Registro Civil de Morelos no existía. Una seguidora contactó al creador de contenido para señalar que el documento no estaba disponible ya que ella trabajaba en dicho registro, lo que levantó sospechas.

“Ellos se presentaron a la oficina, lo raro es que su acta que es un documento público y puede consultar cualquier ciudadano, no se encuentra disponible en el sistema nacional de actas de nacimiento, es el acta 154 de matrimonio correspondiente al año 2024 de hecho no necesitaría mayor información para que te puedan consultar el actor, pero mágicamente esta acta no está en sistema”.

Ante dicha situación el programa “De primera mano”, se puso en contacto con el director del Registro Civil de Morelos, Sergio Israel Macedo para esclarecer la situación. Quien desmintió las declaraciones del youtuber y la presunta empleada que habría difundido el rumor.

“La boda es totalmente cierta y legal. Lo cual fue realizada en el municipio de Amacuazac ante la fe de un oficial del Registro Civil. El cual cuenta con esa calidad para dar certeza del actor.

“Los datos que contiene el acta o las actas de nacimiento del registro civil son datos personales que están protegidos por la ley de protección de datos personales. Para que puedas tu acceder a un acta necesitas tener en este caso, ser el interesado, una carta poder o por mandato judicial”.

Además, detalló que no existe ningún trato preferencial para los famosos, y explicó que no es posible mostrar las actas a los medios de comunicación por tratarse de datos personales.

“Si ellos autorizan y quieren darlo a conocer, nosotros siempre vamos a cumplir con la ley. No está en nuestra función dar ese tipo de datos. Es legítima legal y real. Me imagino que esta persona se refiere a los libros, se integran por los documentos y las actas de inscripción de los actos registrales. Ni yo sé el número para poder dar esos datos. Las declaraciones vertidas sobre este tema no son verdaderas. El acto si se realizó, cumplieron con los requisitos de ley, hicieron sus pagos de derechos y está conforme a la ley. E incluso los testigos y contrayentes cumplieron con todos sus documentos y análisis prenupciales también se piden.... es totalmente real y cierta”.