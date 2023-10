¿Renata Notni está embarazada? Así reaccionó la novia de Diego Boneta ante los rumores

La actriz Renata Notni ha respondido a los recientes rumores sobre un posible embarazo y planes de boda con su novio, Diego Boneta.

La pareja, que comenzó a salir en diciembre de 2020 pero oficializó su relación en abril de 2021, ha estado en el centro de la atención mediática desde entonces.

Cuando se le preguntó sobre los rumores de embarazo y planes de boda en una alfombra roja en la Ciudad de México, Renata Notni respondió con calma: “Solo digo ‘Ahora estoy embarazada, ahora ya me voy a casar’, me río, es parte de ser figura pública de alguna manera. No, todavía no (hay planes de boda)”.

La actriz, de 28 años, también aclaró que no siente ninguna prisa por dar estos pasos en su relación y que ambos están disfrutando de cada etapa.

Renata Notni agradece a los medios

Renata Notni expresó su gratitud por el apoyo y el cariño que han recibido como pareja del año, según algunos medios: "¡Qué lindos!, ¡qué halago más lindo!, muchas gracias, estoy feliz porque siempre hemos recibido mucho amor de parte de la gente, cuando se habla de la pareja y eso se agradece muchísimo”.

La actriz también compartió cómo ella y Diego Boneta manejan su relación cuando tienen que estar separados debido a sus compromisos profesionales: “Al final de cuentas los dos estamos en lo mismo y creo que es parte de lo lindo de la relación: que nos apoyamos y siempre estamos de lejos echándonos porras el uno al otro”.

Renata Notni, quien está enfocada en su trabajo y el próximo estreno de su serie “Zorro”, reiteró que está muy concentrada en su carrera y que actualmente no está considerando la maternidad.

Además, la actriz está emocionada por su próximo papel como conductora en la primera edición de los premios Rolling Stone en Español, que se transmitirán por TNT y HBO Max. Aunque su novio Diego Boneta no podrá acompañarla en el evento debido a sus compromisos laborales, Renata espera disfrutar de la noche y ver a una variedad de talentosos artistas que se presentarán en la premiación.